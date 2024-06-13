الخميس 13 يونيو 2024
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شروط ذبح الأضاحي بالتفصيل.. الافتاء تجيب

شروط ذبح الأضاحى
شروط ذبح الأضاحى

يزداد البحث عبر المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الاجتماعي، عن شروط ذبح الأضاحي، يأتي ذلك مع إقتراب موعد عيد الأضحى المبارك، واستعداد المسلمين في جميع أنحاء العالم لذبح الأضحية خلال أيام العيد، ولذبح الأضاحي عدة شروط مهمة سنذكرها في هذا التقرير.

 

شروط ذبح الأضاحي 

 

قالت دار الافتاء، إن هناك شروط لصحة ذبح الأضحية، منها شروط خاصة بالحيوان: أن يكون من الأنعام، الضأن والماعز والإبل والبقر والجاموس، يجزئ من كل ذلك الذكور والإناث.

والجمهور على أن الشاة تجزئ عن واحد، والبدنة، جمل أو ناقة، والبقرة أو الجاموس، كل منهما تُجزئ عن سبعة؛ لحديث جابر: “نحرنا مع رسول الله عام الحديبية البُدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة” رواه مسلم.

 

سن التضحية من أهم شروط ذبح الأضاحي

 

وأوضحت “دار الإفتاء” أنه يجب أن تبلغ  الأضحية سن التضحية، وهو أن تكون ثنية فما فوق من الإبل والبقر والماعز، أو جذعة فما فوق من الضأن؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا تذبحوا إلا مُسنّة - أى ثَنِيّة - إِلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن”. وتفسير هذه الأسنان فيه خلاف بين المذاهب، نختار منها أن جذعة الضأن تبدأ من ستة أشهر فصاعدا، وأن ثنية الماعز تبدأ من سنة، وأن ثنية البقر تبدأ من سنتين، والإبل تبدأ من خمس.

 

وأن تكون سليمة من العيوب الفاحشة، ومملوكة للذابح أو مأذونًا له فيها، فلو غصب شخص شاة وضحّى بها عن مالكها من غير إذن لم تقع عنه؛ لعدم الإذن، ولو ضحّى بها عن نفسه لم تجزئ أيضًا؛ لعدم الملك.

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نية التضحية 

يُشترط فى المُضحّى توافر نيّة التضحية؛ لحديث الرسول: “إنما الأعمال بالنيات”، حتى تفترق هذه القربة عن غيرها من القربات، وعن الذبح لمجرد الحصول على اللحم.

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