الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قبول دفعة جديدة بالمدرسة الثانوية لمياه الشرب بالمنوفية.. والتقديم إلكترونيًا

رئيس شركة مياه الشرب
رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، عن قبول دفعة جديدة من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للتقديم بالمدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، للعام الحالى ابتداءً من الأحد الموافق 23 يونيو 2024 وحتى الخميس 11 يوليو 2024م على الموقع الإلكتروني للشركة  www.mcww.com.eg .

وصرح نجيب: تسعى المدرسة الثانوية الفنية لمياه الشرب والصرف الصحى بقويسنا إلى إعداد خريجين ذوى خبرة عالية فى أعمال التشغيل والصيانة فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى مؤهلين لمواكبة التطور فى استخدام التكنولوجيا الحديثة وتطبيقها فى المجالات المختلفة، سعيًا لخلق كوادر جديدة قادرة على تحقيق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى والشركات التابعة لها.

وذكر أن المدرسة تضم ثلاثة تخصصات هى مجال تشغيل وصيانة الشبكات والمحطات والمعامل وتمتد الدراسة بها ثلاث سنوات، ويُمنح الطلاب الناجحون فى نهاية الصف الثالث شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية، ويتم تعيينهم فور تخرجهم، فالمدرسة تقبل أعدادًا محدودة من الطلبة وفقًا لما تحتاجه الشركات من موارد بشرية كل عام.

وأوضح: يحق التقديم لطلاب الشهادة الإعدادية العامة والإعدادية الأزهرية لعام 2024-2025 بمحافظات (المنوفية- الغربية- الشرقية) وحصول الطالب على مجموع لا يقل عن (260) درجة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة ونسبة 5٪ من طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية، وأن المدرسة تقبل الطلاب الذكور فقط، ويكون مصرى الجنسية، ولا يتجاوز السن (18) سنة فى 1-10-2024 على أن يتم ترتيب الطلاب المتقدمين واختيار العدد المطلوب من أعلى الدرجات، ثم إجراء الاختبارات والمقابلة الشخصية بالمدرسة.

محافظة المنوفية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية دفعة جديدة الثانوية لمياه الشرب والتقديم إلكترونيا المنوفية

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