«بنك مصر» يوقع بروتوكول تعاون مع «أمان ليك» لوساطة التأمين

وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة أمان ليك، إحدى الشركات الناشئة في مجال وساطة التأمين، المشتركة في برنامج "تقدر" برنامج مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر لتقديم خدماتها لعملاء البنك من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الحاصلين على تسهيلات ائتمانية، من خلال منتج القرض الرقمي للبنك "إكسبريس"، لتوفير خصومات حصرية على التأمين الصحي عبر منصة أمان ليك.

ووقع البروتوكول عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر، مع مهاب أبوعيطة، رئيس مجلس إدارة شركة أمان ليك لوساطة التأمين، بحضور لفيف متميز من قيادات البنك والشركة.

ويعد هذا البروتوكول استكمالًا لاتفاقيات شركة أمان ليك لوساطة التأمين مع المؤسسات المميزة من قطاعات أخرى؛ لتحقيق استراتيجية الشركة في الوصول بخدماتها الـتأمينية الرقمية لقطاعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في السوق المصرية، وتقديم حلول تأمينية خاصة بهم ببرامج تنافسية وخدمات مميزة، مثل منصة أمان ليك الرقمية لإدارة وثائق التأمين للعملاء.

وأمان ليك، إحدى الشركات الناشئة في مجال وساطة التأمين، التي تقدم خدمات تأمينية بشكل رقمي سلس للعملاء، مما يعزز قدرة شركة أمان ليك على إضافة المزيد من الحلول التأمينية، وقد انضمت الشركة لبرنامج "تقدر" برنامج مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر وهو برنامج مصمم لتسريع نمو الشركات الناشئة، على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفني والمالي الي جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما في ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطي جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية في جميع القطاعات، إضافة إلى استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المتخرجة من البرنامج.

وأشار عمرو دمرداش رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر ببنك مصر إلى أن توقيع بنك مصر لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وانطلاقًا من دوره كإحدى المؤسسات الرائدة في مجال المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، حيث يحرص بنك مصر دائمًا على الدخول في المبادرات والبروتوكولات التي تقدم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية لعملاء قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، إيمانًا منه بأن تلك المشروعات هي قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته.

وأكد محمد الصبان، رئيس قطاع الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، قائلًا: "فخورون بدور البنك الريادي في دعم الشركات الناشئة في مصر وبالدور الذي يلعبه برنامج (تقدر) مسرع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص ببنك مصر في توفير حلول متكاملة ومبتكرة لعملائنا، وإتاحة فرص غير مسبوقة للشركات الناشئة المشاركة في البرنامج من خلال توفير مجموعة متكاملة من برامج الدعم الفني والاستثماري، وإتاحة فرص تصنيع مشترك للمنتجات في مختلف القطاعات داخل بنك مصر".

وأشار مهاب أبوعيطة، رئيس مجلس إدارة شركة "أمان ليك" لوساطة التأمين، إلى أن تعاون الشركة مع بنك مصر لتقديم خدمات التغطية التأمينية لعملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة بتجربة رقمية سهلة يعمل على زيادة الوعي التأميني، ويدعم توجه الشركة لخدمة هذا القطاع العريض من الاقتصاد لتحقيق النمو المستدام بالحصول على حلول تأمينية مناسبة تعمل على حماية أعمال وأفراد تلك الشركات من المخاطر المختلفة، أمان ليك وتطبيق الشركة لخدمة العملاء من الشركات.

وافتتح بنك مصر عددا من مراكز خدمات تطوير الأعمال، وذلك بهدف دعم رواد الأعمال وإطلاق الطاقات الكامنة لدى الشباب، وزيادة عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشركات الناشئة والقائمة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة؛ لتعزيز المنتج المحلى من خلال صناعة وطنية تمتلك القدرة على المنافسة وغزو أسواق جديدة على الصعيد الدولي.

ويسعى بنك مصر دائمًا لتعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفعالية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث إن قيم واستراتيجيات عمله تعكس دائمًا التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.