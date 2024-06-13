الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق فعاليات المؤتمر الدورى التاسع عشر لطب النفس

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت فعاليات المؤتمر الدورى التاسع عشر للطب النفس والسابع لطب نفس الأطفال والمراهقين والرابع للإدمان والتشخيص المزدوج والمؤتمر الإقليمي الأول للصحة النفسية المرأه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بعنوان " التحديات والفرص في الاضطرابات النفسية" والذى يستمر على مدار ثلاث أيام.

وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور  هالة سويد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات، بحضور الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية مؤسس المركز والدكتور  طارق عكاشة أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس وسكرتير عام المؤتمر والدكتور  نهلة السيد أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر وأ.د عفاف حامد أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس ومنظم عام المؤتمر.
ناقش الدكتور  أحمد عكاشة بالمؤتمر التطور العلمي في مجال الطب النفسي خاصة الأمراض النفسية التي لا تستجيب للعلاج.
وذكر فى كلمته أن الأمراض النفسية التي لا تستجيب للعلاج تمثل عبء على المجتمع نتيجة التأخر في التشخيص مما يؤدى لتأخر العلاج السليم ويصبح المرض النفسي مرض مزمن مما يجعله عبء على الدولة وزيادة في نفقات المريض.

اشتمل المؤتمر على  عده جلسات بدأت بعدد من ورش العمل منها نظرة عامة لإضطرابات سوء استخدام المواد: طرق العلاج المختلفة،  ومنها العلاج الدوائى كأحد طرق علاج اضطرابات سوء استخدام المواد واستخدام العلاج التحفيز فى علاج اضطرابات سوء استخدام المواد.
بالإضافة لعدد من اللقاءات منها المقابلات النفسية وتقنيات إجراءات المقابلات فى المجتمع العربى.

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وتناولت جلسات طب نفس الأطفال عدة موضوعات أهمها إيذاء النفس والخلل العاطفى لدى الاطفال والمراهقين والتطورات الحديثة فى إضطرابات طيف التوحد 
كما قدمت جلسات الطب النفسى العام  ورش عمل لاستخدام المراهقين المواد الإدمانية مع التركيز على تدخين السجائر الإلكترونية  بالإضافة إلى الكشف عن حدود اضطرابات المزاج.
وفى الطب النفسى العام وطب نفسى الإدمان  تناولت ورش عمل التوازن بين العمل والحياة  ..آفاق جديدة فى طب النفس عن بعد والخدمات النفسية التى يقدمها الذكاء الإصطناعى، ومحاضرات عن وحدة الرعاية المتوسطة النفسية فى اتجاه خدمات نفسية أفضل، المجتمع الدولى للوقاية من تعاطى المخدرات والتدريب على العلاج.

واستهل اليوم الثانى للمؤتمر بمحاضرة افتتاحية تحت عنوان " المقاومة للعلاج فى الاضطرابات النفسية"  ، ثم ندوة عن التقدم فى المجالات الرئيسية للصحة العقلية للمرأة.

وقد شارك بالمؤتمر أ.د مصطفي شاهين أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة سكرتير عام اتحاد الاطباء النفسيين العرب أ.د ممتاز عبد الوهاب أستاذ الطب النفسي ورئيس الجمعية المصرية للطب النفسي، أ.د توماس شولزى الرئيس المنتخب للجمعية العالمية للطب النفسي.

المؤتمر الإقليمي والتشخيص المزدوج المؤتمر الدورى التاسع جامعة عين شمس كلية الطب المستشفيات الجامعية

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