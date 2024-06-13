الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موقف غيابات الأهلي قبل مواجهة فاركو في الدوري

مران الأهلي
مران الأهلي

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بعض الغيابات المؤثرة في قائمته قبل مواجهة فاركو في السابعة من مساء غدٍ الجمعة، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري على ستاد برج العرب.

ويفتقد المارد الأحمر أكثر من 5 لاعبين قبل اللقاء المرتقب في ظل مخاوف مارسيل كولر المدير الفني من حالة الارهاق البدني والذهني للاعبين الدوليين بعد خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

والغائبون عن المشاركة وسام أبوعلي بعد إصابته بجزع في أربطة الكاحل وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين أمام لبنان  ويحتاج من 10-15 يومًا قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات.

ويبذل الجهاز الطبى للفريق جهودا كبيرة لتجهيزه لمواجهة الزمالك المقرر لها 25 يونيو الحالى ضمن منافسات مسابقة الدورى وبدأ وسام أبوعلى برنامجا بدنيا مكثفا فى استاد مختار التتش.

بينما يعاني بيرسي تاو من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة ويحتاج لأداء برنامج تأهيلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وتعرض مصطفى مخلوف لكسر في عظام الوجه وغادر المستشفى وطبيب الأهلي، ليؤكد الطبيب المعالج أن حالة حارس الأهلي باتت مستقرة وسيحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع يبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

 في المقابل، يواصل علي معلول تنفيذ برنامجه التأهيلي في صالة الجيم ويخضع لجلسة متابعة بعد 21 يوماً لدى الطبيب الذي أجرى له جراحة وتر أكيليس مؤخرًا بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد انتهاء موسمه مع الأهلي على خلفية خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس.

ومن المقرر أن يحسم موقف إليو ديانج لاعب وسط الفريق لعدم جاهزيته بعد تأخر عودته من معسكر منتخب مالي، فيما يفقد الفريق الأحمر خدمات محمد هاني في مباراة فاركو بمسابقة الدوري بعد احتفاله بزفافه مساء أمس داخل أحد الفنادق الكبري.

الاهلى فاركو كولر الدوري ستاد برج العرب على معلول

مواد متعلقة

الكباري.. سياسة سرية في الأهلي "لإبعاد الخطر"

كولر يختار قائمة الأهلى لمواجهة فاركو غدًا فى الدورى

الأهلى يتجه إلى الإسكندرية مساء غد استعدادًا لمواجهة فاركو بمسابقة دورى النيل

الأكثر قراءة

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

قرار جديد بشأن شقيق "كهربا" المتهم بضرب رضا البحراوي

الكباري.. سياسة سرية في الأهلي "لإبعاد الخطر"

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل