موقف غيابات الأهلي قبل مواجهة فاركو في الدوري

يعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من بعض الغيابات المؤثرة في قائمته قبل مواجهة فاركو في السابعة من مساء غدٍ الجمعة، ضمن مبارياته المؤجلة من الجولة الـ11 من عمر مسابقة الدوري على ستاد برج العرب.

ويفتقد المارد الأحمر أكثر من 5 لاعبين قبل اللقاء المرتقب في ظل مخاوف مارسيل كولر المدير الفني من حالة الارهاق البدني والذهني للاعبين الدوليين بعد خوض مباراتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

والغائبون عن المشاركة وسام أبوعلي بعد إصابته بجزع في أربطة الكاحل وذلك أثناء مشاركته مع منتخب فلسطين أمام لبنان ويحتاج من 10-15 يومًا قبل أن يكون جاهزًا للمشاركة في المباريات.

ويبذل الجهاز الطبى للفريق جهودا كبيرة لتجهيزه لمواجهة الزمالك المقرر لها 25 يونيو الحالى ضمن منافسات مسابقة الدورى وبدأ وسام أبوعلى برنامجا بدنيا مكثفا فى استاد مختار التتش.

بينما يعاني بيرسي تاو من شد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية أثناء مشاركته مع منتخب بلاده ضمن الأجندة الدولية الأخيرة ويحتاج لأداء برنامج تأهيلي من أسبوعين إلى 3 أسابيع.

وتعرض مصطفى مخلوف لكسر في عظام الوجه وغادر المستشفى وطبيب الأهلي، ليؤكد الطبيب المعالج أن حالة حارس الأهلي باتت مستقرة وسيحصل على راحة سلبية لمدة أسبوع يبدأ بعدها عمل فحوصات جديدة لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي.

في المقابل، يواصل علي معلول تنفيذ برنامجه التأهيلي في صالة الجيم ويخضع لجلسة متابعة بعد 21 يوماً لدى الطبيب الذي أجرى له جراحة وتر أكيليس مؤخرًا بأحد المستشفيات بالقاهرة بعد انتهاء موسمه مع الأهلي على خلفية خضوعه لعملية جراحية عقب إصابته بقطع جزئي في وتر أكيلس.

ومن المقرر أن يحسم موقف إليو ديانج لاعب وسط الفريق لعدم جاهزيته بعد تأخر عودته من معسكر منتخب مالي، فيما يفقد الفريق الأحمر خدمات محمد هاني في مباراة فاركو بمسابقة الدوري بعد احتفاله بزفافه مساء أمس داخل أحد الفنادق الكبري.