الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الباز عن قطع الأشجار: صور يُعاد تدويرها دون معرفة الحقيقة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لقطع الأشجار في مصر.

وقال "الباز" حلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم" إن الناس تقوم بعملية تدوير للصور دون أن يتوقف أي أحد على الإطلاق لمعرفة حقيقة الأمر.

وأضاف أن ما جرى أنه في توقيت معين كانت هناك توسعة لشوارع في منطقة معينة وتم قطع الأشجار فيها لهذا الغرض، مؤكدًا أن وزير الإسكان قال إن الدولة حريصة على زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء في المدن الجديدة.

وتابع: "وزير الإسكان أكد أن كل المدن الجديدة تتمتع بمسطحات خضراء بمساحات كبيرة ما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري"، مؤكدًا أن الدولة لديها اتجاه لزيادة المساحات الخضراء وليس تقليلها.

محمد الباز قطع الأشجار الاشجار مش حسبة برمة

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