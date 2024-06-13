الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فتاة متحررة جدا.. لقاء سويدان تكشف كواليس مسلسل “الوصفة السحرية"

الوصفة السحرية
الوصفة السحرية

قالت الفنانة لقاء سويدان إن أحداث العمل ونوعيته سبب انجذابها للمشاركة في بطولة مسلسل “الوصفة السحرية” الذي يعرض يوميا على قناة dmc، في تمام الساعة الثامنة مساء، لافتة أنه عمل كوميدي اجتماعي يمس كل بيت مصري، كما أنها تجسد شخصية مختلف تمامًا عما قدمته من قبل.

وأضافت “لقاء” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنها تجسد خلال المسلسل دور "هانيا" وهي فتاة متحررة بشكل كبير ومثقفة، مؤكدة انها بشكل عام شخصية جديدة عليها وستفاجيء جمهورها بطريقة ملابسها وستايلها وطلتها، لافتة انها ظلت مدة كبيرة بعيدة عن الاعمال الكوميدية اللايت.

وأضافت أن فريق العمل جديد وتتعاون معهم لأول مرة باستثناء الفنانة شيري عادل التي جمعتهما اعمال فنية عديدة من قبل، مشيرة إلى انها دائمًا تفضل التعاون مع فرق عمل جدد لتغير من جلدها، وهو ما وجدته متوفر في هذا العمل مما زاد من تحمسها للمشاركة فيه.

“الوصفة السحرية” عمل اجتماعي راقي 

وعن رأيها في الأعمال الاجتماعية الكوميدية، قالت لقاء سويدان انها سعيدة بتناول الدراما التلفزيونية للقضايا الهامة مثل المشاكل الزوجية وكيفية التعامل مع الآخرين، مشيرة إلى ان الوصفة السحرية لم يناقش فقط كيفية التعامل بين المتزوجون، ولكنه يسلط الضوء على كيفية تعامل الاشخاص سواء الأخوات أو الاصدقاء أو الاحباب مع بعضهما البعض بشكل راقي ومحترم.

“زي الورد” أول مشاركاتي في “الأوف سيزون”

أما عن رأيها في اعمال الأوف سيزون، قالت إنها تحب الدراما التلفزيونية  الاوت أوف سيزون، مشيرة إلى انها من أول الفنانين الذين قاموا بعمل درامي تلفزيوني "أوف سيزون" وهو مسلسل "زي الورد" مع الفنان يسوف الشرف، عام 2012، ومسلسل "أريد رجلًا" عام 2015، وغيرهم، مؤكدة أن مسلسلات رمضان لها طابع خاص، ورونق مختلف، ولكن الأوف سيزون هو المفضل بالنسبة لها.

لقاء سويدان الوصفة السحرية DMC شيري عادل أوف سيزون الأوف سيزون

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