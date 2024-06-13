"مياه بنى سويف" تختتم حملتها التوعوية السنوية بعيد الأضحى

اختتمت إدارة التوعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف حملتها التوعوية السنوية بعيد الأضحى المبارك، والتى استمرت على مدار 15 يومًا الخاصة بمحلات الجزارة وكيفية التعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى، برعاية المهندسة دينا عمر سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى ببنى سويف.

وشملت الحملة المرور على الجزارين على مستوى مراكز المحافظة ليبلغ عدد محلات الجزارة التى تم المرور عليها 90 محلًا للجزارة تم التنبيه عليهم بعدم إلقاء مخلفات الذبح فى شبكات الصرف الصحى، حتى لا يحدث انسداد فى شبكة الصرف الصحى مما سيعود بالضرر على المواطن نفسه.

واستهدفت الحملة الوصول لأكبر شريحة ممكنة من مختلف الفئات العمرية والاجتماعية بمراكز ناصر والواسطى وإهناسيا وببا وسمسطا والفشن، لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى بين المواطنين وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكل المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى.

كما تم لصق 1000 بوستر توعويا به بعض الإرشادات الخاصة بكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحى وعدم رش الشوارع بخراطيم المياه على المحلات والأسواق العامة خلال وجود الحملة بمراكز المحافظة، وتوزيع 100 طوية على الأطفال للتلوين تعرف الأطفال بأهمية الماء فى حياتنا وتدعو إلى ترشيد استهلاك المياه.

كما نقل فريق التوعية التهنئة بعيد الأضحى المبارك لجميع المواطنين نيابة عن المهندسة دينا عمر رئيس مجلس الإدارة بالشركة وأن سيادتها تراهن على وعى المواطن السويفى بجميع شرائحة، خاصة الشباب، وأكدت سيادتها أن تلك الحملات تهدف أيضًا إلى تعزيز لغة الحوار بين الشركة والمواطنين؛ للوقوف على المشاكل والعمل على حلها.

واختتم فريق التوعية حملة عيد الأضحى المبارك اليوم بزيارة المجزر نصف الآلى بشرق النيل؛ للتأكيد على عدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي.