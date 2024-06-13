الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزايد البحث، عبر المواقع الإلكترونية، وشبكات التواصل الإجتماعى، من قبل طلاب الثانوية العامة وآسرهم، عن  دعاء دخول امتحانات الثانوية العامة 2024، حيث يستعين الطلاب بالأدعية من أجل أن ييسر الله لهم أمر الإمتحان، حيث يعد الدعاء هو أسهل الطرق من أجل التذكر وتسهيل كل ماهو صعب.

دعاء دخول امتحانات الثانوية العامة 2024

ومن أفضل الأدعية الخاصة بدخول الإمتحانات ما يلى:. 

  • اللهم يسِّر الامتحانات عليهم، اللهم كن معهم وقت النسيان فذكرهم وكن معهم وقت السؤال فأجبهم، ربِّ اشرح صدورهم ويسِّر أمورهم واحلل عقدة من ألسنتهم.
  • اللهم اجعل الامتحانات بردًا وسلامًا وسهلًا على عقولهم وقلوبهم وألهمهم الإجابة.
  • اللهم اكتب لهم النجاح والتوفيق في الدنيا والآخرة أنت ولي ذلك والقادر عليه.
  • ربّ أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانًا نصيرًا.
  • اللهم إني توكلت عليك وفوضت أمري إليك لا ملجأ ولا منجى إلا إليك.
  • ربّ اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي.بسم الله الفتّاح، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلًا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلًا يا أرحم الراحمين.
  • اللهم افتح عليّنا فتوح العارفين بحكمتك، وانشر عليّنا رحمتك، وذكّرنا ما نسينا وأطلق به ألسنتنا، وقوي به عزمنا بحولك وقوتك، فإنّه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الرّاحمين.

"اللهم أسلمت نفسي إليك".. أدعية امتحانات الثانوية العامة

أبرز أدعية دخول الإمتحانات 

اللهم إنّي استودعك ما علمت فاحفظه لي في عقلي وذهني وقلبي، ورده إلي عند حاجتي إليه، ولا تنسين إياه يا عليم يا حفيظ فالله خيرٌ حافظًا وهو أرحم الراحمين، اللهم نسألك يا غفور يا رحمن يا رحيم أن تفتح لأدعيتنا أبواب الإجابة، يا من إذا سأله المضطر أجاب، يا من يقول للشيء كن فيكون قل لأحلامنا كوني.

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