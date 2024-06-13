الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحديث لحظي سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر بالجنية المصري

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب بالأسواق المحلية حالة من التذبذب الضيق خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، وسط تماسك الأوقية بالبورصة العالمية، عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي وقرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت أسعار الفائدة.

وتقدم الدستور نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات الصباحية.


10 جنيهات انخفاض في أسعار الذهب 

أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال منتصف تعاملات اليوم، ومقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 مستوى 3110 جنيهات، في حين تراجعت الأوقية بقيمة 16 دولارًا لتسجل 2306 دولارات.

سعر جرام الذهب عيار 24 

 

وسجل جرام الذهب عيار 24 سجل 3554 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2666 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2074 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24880 جنيهًا.


وكانت أسعار الذهب قد  ارتفعت بقيمة 10 جنيهات، خلال تعاملات أمس الأربعاء، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، واختتم التعاملات عند مستوى 3120 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2305 دولارات، ولامست مستوى 2348 دولارا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2322 دولارا.

 

أسعار الذهب تشهد تذبذبًا ضيقًا، بالأسواق المحلية، بفعل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، لاسيما مع ترقب البيانات والقرارات الاقتصادية للبنوك المركزية،  بشأن أسعار الفائدة، مع استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

ردة فعل السوق المحلية والعالمي تلاشت على بيانات التضخم الاستهلاكي الأمريكية الضعيفة الصادرة أمس الأربعاء، بعد أن لمح جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، باحتمالية خفضًا واحدًا فقط لسعر الفائدة هذا العام، والذي بدوره يقوض سعر الذهب.


وأفاد مكتب إحصاءات العمل الأمريكي أن التضخم، مقاسًا بالتغير في مؤشر أسعار المستهلكين.

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سعر الذهب اليوم الخميس 13 يونيو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

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