الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعرف على سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه والدولار والليرة

الريال السعودي
الريال السعودي

مع بدء مناسك الحج، زاد انشغال الحجاج والمسافرين وذويهم عن اسعار الريال السعودي اليوم الخميس ١٣ يونيو، وشهد العملة السعودي اقبال كبير خلال هذه الفترة علي العملة.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

واستقر متوسط سعر الدولار في البنوك المصرية بنحو 12.70 جنيها  بمنتصف تعاملات اليوم الخميس 13 يونيو 2024.

وفي هذا التقرير يرصد الدستور سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة اليوم الخميس 13 يونيو.
 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجَّل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الخميس 13 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجَّل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.70 للشراء ونحو 12.74 للبيع.
 

سعر الريال السعودى اليوم الخميس 13-6-2024 مقابل الجنيه المصرى
 

سجَّل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.64 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.71 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي أجريكول، اليوم نحو 12.69 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.72 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.62 للشراء ونحو 12.75 للبيع.
 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية
 

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.70 للشراء 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.64 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الإسكندرية، اليوم نحو 12.70 للشراء ونحو 12.73 للبيع.
 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3.904 ليرة سورية اليوم الخميس 13 يونيو 2024.
 

تثبيت سعر الفائدة 

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الخميس 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

اجازة عيد الاضحي المبارك بالبنوك

وقرر البنك المركزي المصري تعطيل العمل بالبنوك العاملة في مص بدءًا من الأحد 16 يونيو حتى الخميس 20 يونيو 2024، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 23 يونيو 2024 التالي عليه، وذلك بمناسبة وقفة يوم عرفات وعيد الأضحى المبارك للعام الهجري 1445 هـ، كاكبر اجازة ممتدة بعدد 9 ايام متصلة.

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سعر الريال السعودي اليوم الخميس 13 يونيو مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

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