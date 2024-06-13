ليالي مصر.. كايروكي يحيي حفلا ضخما بالإسكندرية يوليو المقبل

شاركت الصفحة الرسمية لموقع تذكرتي، الجمهور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" عن موعد الحفل الجديد لفرقة "كايروكي"، والمقرر أن يقام في منتصف الشهر المقبل، والذي لاقي تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور.

كايروكي يعلن عن موعد حفله الجديد

وكتبت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي على بوستر الفريقة معلقًة: "كايروكي @cairokee مع ليالي مصر، يوم 13 يوليو في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية."

وكشفت مصادر مقربة من "كايروكي" عن موعد نزول ألبوم كايروكي الجديد بعد سؤال الجمهور المستمر عنهم، وتصدرهم محركات البحث "جوجل"، ومواقع التواصل المختلفة حيث سيتم طرحها للجمهور في سبتمبر المقبل.

و"كايروكي" بدأت مسيرتها 2003 وتتألف من 5 أعضاء وحققت شهرة واسعة بفضل بساطة كلماتها وتنوع توزيعها الموسيقي الغني والقريب من عقول الشباب، والمعروفة أيضا بالتعبير بالكلمات عن واقعهم ودعوتهم للتفكير والتغيير.