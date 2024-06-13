الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليالي مصر.. كايروكي يحيي حفلا ضخما بالإسكندرية يوليو المقبل

كايروكي
كايروكي

شاركت الصفحة الرسمية لموقع تذكرتي، الجمهور عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" عن موعد الحفل الجديد لفرقة  "كايروكي"، والمقرر أن يقام في منتصف الشهر المقبل، والذي لاقي تفاعلًا كبيرًا من قِبل الجمهور.

كايروكي يعلن عن موعد حفله الجديد 

وكتبت الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاحتماعي على بوستر الفريقة معلقًة: "كايروكي @cairokee مع ليالي مصر، يوم 13 يوليو في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا بالاسكندرية."

وكشفت مصادر مقربة من "كايروكي" عن موعد نزول ألبوم كايروكي الجديد بعد سؤال الجمهور المستمر عنهم، وتصدرهم محركات البحث "جوجل"، ومواقع التواصل المختلفة حيث سيتم طرحها للجمهور في سبتمبر المقبل.

 

و"كايروكي" بدأت مسيرتها 2003 وتتألف من 5 أعضاء وحققت شهرة واسعة بفضل بساطة كلماتها وتنوع توزيعها الموسيقي الغني والقريب من عقول الشباب، والمعروفة أيضا بالتعبير بالكلمات عن واقعهم ودعوتهم للتفكير والتغيير.

روما كايروكي فرقة كايروكي فرقة غنائية 13 يوليو كايروكي يعلن عن موعد حفله الجديد

الأكثر قراءة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

صراخ وهروب من النوافذ.. تفاصيل حريق قطار بعد خروجه من محطة الجيزة

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

دخان ينبعث من قطار عقب خروجه من محطة الجيزة (فيديو)

نقل رئيس قطاعات الشئون التجارية بكهرباء جنوب القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل