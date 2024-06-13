الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة: أكثر من نصف الأراضى الزراعية فى غزة دمرت بسبب الحرب

غزة
غزة

أكدت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من نصف الأراضي الزراعية في قطاع غزة دمرت بسبب الحرب الإسرائيلية؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
 

في سياق آخر، قال الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن كل سكان قطاع غزة وليس 70% إلى 80% عاشوا تجربة النزوح القسري من منازلهم، وبعضهم عاش هذه التجربة لسبع مرات إلى 10 مرات، ولا زالت عملية النزوح القسري مستمرة.

وأضاف عبدالعاطى، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل لحظة من المتوقع أن يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء القسري دون مراعاة أدنى معايير الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء جرى تدمير مدنهم وأحيائهم ومخيماتهم ومنازلهم بشكل كامل وبعضها سقط ودمر على رءوس قاطنيه، الذين لا يزال جزء كبير منهم تحت الركام.

القاهرة الإخبارية الامم المتحدة الأراضي الزراعية قطاع غزة الحرب

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