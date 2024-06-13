موديست يكشف تفاصيل عقده مع الأهلى: هذا موقفى من الاعتزال

تحدّث الفرنسي أنتوني موديست مهاجم الفريق الأول بنادي الأهلي، عن شغفه بكرة القدم وتتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا، بجانب بطولات أخرى توج بها المارد الأحمر الفترة الماضية.

انضم موديست لصفوف الأهلي العام الماضي لمدة موسم واحد فقط، قادمًا من بروسيا دورتموند الألماني، حيث شارك اللاعب في 27 مباراة مع الأهلي في جميع المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.

موديست يشيد بتجربته مع الأهلي

أبرزت صحيفة ليكيب الفرنسية تصريحات موديست الذي قال:"لقد كان موسمًا خياليًا، وعشت أجواء المباريات بحماس كبير، خاصة نهائي دوري أبطال إفريقيا"، وواصل حديثه:"لطالما رغبت في التتويج بالبطولات الكبيرة في مسيرتي الكروية، وهذا ما حدث مع الأهلي".

وعن عقده مع الأهلي، قال الفرنسي المحترف في صفوف الأهلي (36 عامًا):"انتقلت لمدة موسم واحد فقط، والتمديد لموسم آخر مرتبط بعدد مشاركاتي مع الفريق وبمجرد تجاوز الحد الأقصى يتم تجديد العقد تلقائيًا".

وواصل:"ربما هذا سبب عدم مشاركتي في النهائي؛ لأنني أحد أفضل هدافي الأهلي".

وأشاد:"اتخذت وقتًا طويلًا بشأن وجهتي المقبلة، ولكن الأهلي فريق كبير ويتابعه الملايين من الجماهير، هناك جنون بكرة القدم في مصر".

وأكمل:"بعد نهاية عقدي مع بروسيا دورتموند، شعرت بالتعب الذهني، لذلك عندما تلقيت عرض الأهلي كان بمثابة "الخلاص" بالنسبة لي".

وبسؤاله عن موعد اعتزاله، أجاب موديست:"أشعر أنني بحالة جيدة الآن، ليس لدي أي خطط للاعتزال".

وشدد:"أتمتع باللياقة البدنية، الشغف، العقلية، من الممكن أن أكون مفيدًا بخبراتي للشباب".

وعن ضغط المباريات مع الأهلي في ظل كثرة المؤجلات في دوري نايل، قال موديست: "إنه شيء لا يصدق ومختلف عما مررت به طوال مسيرتي في أوروبا".

اختتم موديست تصريحاته، قائلًا:"لعبنا الكثير من المباريات، كان من الجنون أن يكون لدينا كل هذه المؤجلات، هذا الوضع كان سيُثير جدلًا كبيرًا في أوروبا".