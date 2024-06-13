الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علامات تنذر بالإصابة بسرطان الجلد.. تعرف عليها

سرطان الجلد
سرطان الجلد

شارك الموسيقي والممثل الأمريكي، كيفن جوناس، عبر إنستجرام منذ يوم واحد، مقتطفًا من رحلة تشخيص سرطان الجلد في ملفه الشخصي في مقطع الفيديو الذي تحدث فيه عن الجراحة التي أجراها لإزالة سرطان الخلايا القاعدية من زاوية جبهته وكتب كيفن في التعليق: "تذكير ودود لفحص الشامات"، وقد لفت هذا انتباهنا إلى سرطان الجلد، وكيف يمكننا الوقاية منه.

دراسة جديدة تحذر: علاجات الشعر التجميلية يمكن أن تسبب سرطان الجلد

في مقابلة مع HT Lifestyle، قال د.أشاي كاربي، مدير ومؤسس مركز صن رايز للأورام: “يمكن أن تختلف العلامات المبكرة لسرطان الجلد حسب النوع، ولكن هناك مؤشرات عامة يجب مراقبتها. إن النموات الجلدية الجديدة، أو القروح المستمرة التي لا تلتئم، أو التغيرات في الشامات الموجودة تستحق الاهتمام.

يعد عدم التماثل، حيث لا يتطابق نصف الشامة مع الآخر، وعدم انتظام الحدود، مع حواف خشنة أو محززة أو غير واضحة، من علامات التحذير الحرجة، إضافة إلى ذلك، فإن اختلافات الألوان، مع وجود ألوان متعددة أو غير متساوية داخل الشامة وقطر أكبر من 6 ملم (حوالي حجم ممحاة قلم رصاص) أو بقعة تنمو، هي أمور مثيرة للقلق. أي تغيرات في الحجم أو الشكل أو اللون أو الأعراض مثل الحكة أو الألم أو النزيف يجب أن تستدعي استشارة طبية.

العلامات المبكرة لسرطان الجلد:

وأشارت د.كاندرا براسانث ريدي، إخصائية علاج الأورام بالإشعاع معهد الأورام الأمريكي، حيدر أباد إلى العلامات المبكرة لسرطان الجلد التي يجب أن نكون على دراية بها.

نمو أو تقرحات جديدة: كن يقظًا بشأن أي نمو أو شامات أو آفات جديدة على الجلد.

التغييرات في الشامات الموجودة: لا يتطابق نصف الشامة مع النصف الآخر أو أن حدود الشامة غير منتظمة أو صدفية أو سيئة التحديد يمكن أن تكون هناك اختلافات في اللون بما في ذلك ظلال مختلفة من اللون البني أو الأسود أو حتى بقع من اللون الوردي أو الأحمر أو الأبيض أو الأزرق قد تكون الشامات مصحوبة في بعض الأحيان بالحكة أو النزيف.

أحاسيس غير عادية: قد تكون الحكة المستمرة أو الألم في منطقة معينة علامة على الإصابة بسرطان الجلد.

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