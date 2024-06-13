الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الصحة السعودية" تواصل حملتها التوعوية للحفاظ على صحة الحجاج وسلامتهم

الحجاج
الحجاج

تواصل  وزارة الصحة السعودية حملتها التوعوية لضيوف الرحمن في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الحالي؛ بهدف نشر التوعية الصحية بين الحجاج، وتعريفهم بالإجراءات الوقائية الواجب اتباعها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال أدائهم مناسك الحج.

نشر معلومات حول الوقاية من الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة


وتضمنت الحملة- حسب وكالة الأنباء السعودية "واس"- نشر معلومات حول الوقاية من الإجهاد الحراري الناتج عن ارتفاع درجات الحرارة، ونصائح حول الصحة العامة مثل حمل المظلة وأهمية شرب الماء الكافي، ونصائح حول التعامل مع الحالات الطارئة من خلال اللوحات التوعوية والإرشادية التي تتوزع في مختلف أنحاء المشاعر المقدسة، والمحاضرات المقدمة لبعثات الحج، وبث المواد الرقمية عبر الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي.

وتأتي اللوحات التوعوية والإرشادية في إطار جهود الوزارة لضمان حصول الحجاج على أفضل رعاية خلال موسم الحج، حيث تتوافر اللوحات بلغات متعددة، فيما تواصل جهات القطاع الصحي جهودها ومساعيها لينعم ضيوف الرحمن برعاية صحية ذات جودة تتوافق مع أفضل المعايير المتبعة.

عيادات ومركز للإجهاد الحراري وضربات الشمس في كل من مشعر منى وعرفة


من ناحية أخرى، أنهت الشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني، استعداداتها في خدمة ضيوف الرحمن ضمن قطاعات الدولة الأخرى المعنية خلال موسم حج هذا العام من خلال تجهيز مواقعها بالمشاعر المقدسة عبر عيادات ومركز للإجهاد الحراري وضربات الشمس في كل من مشعر منى وعرفة، بمشاركة أكثر من 250 موظفا وممارسا صحيا، منهم قرابة 50 طبيبا في تخصصات تشمل العناية المركزة والقلب والطوارئ والباطنة والجراحة والنساء والولادة وجراحة العظام، وطب الأسرة والمجتمع ومكافحة العدوى.

الرئيس السيسى يتوجه إلى السعودية لأداء فريضة الحج


وأوضح المدير التنفيذي للتشغيل بالشئون الصحية بوزارة الحرس الوطني بالقطاع الغربي الدكتور جبر السبيعي، أن مشاركتهم في خدمة ضيوف الرحمن تتمثل في مشعر منى من خلال خمس عيادات للرجال والنساء وللأمراض التنفسية، و26 سريرًا مع أسرة خاصة بالعناية المركزة، وغرف عزل للأمراض المعدية، وغرفة للعمليات الصغرى والضماد، وعيادة للأسنان، كما تتوافر الخدمات الصيدلية والمختبر والأشعة.

txt

لإشرافه على موسم الحج.. ولى العهد السعودى يعتذر عن عدم حضور قمة مجموعة السبع


وتشارك الشئون الصحية للعام الثاني في مركز الإجهاد الحراري وضربات الشمس بعرفة، الذي يحتوي على 20 سريرا مجهزا بأحدث التجهيزات الخاصة بالتعامل مع حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس الذي يتميز بنظام توزيع الهواء ورذاذ الماء، من خلال رشاشات موزعة بطريقة علمية تغطي جميع أجزاء جسم المصاب، إضافة إلى عيادات للرجال والنساء وصيدلية خارجية.

بدوره، نوه المشرف الطبي بالمستشفى الميداني بمشعر منى الدكتور ماجد الثقفي، باكتمال استعداد فرق الطوارئ المجهزة بأحدث الأجهزة للطوارئ والدعم في مواقع الجمرات بمنى وجبل الرحمة بعرفة.
 

وزارة الصحة السعودية ضيوف الرحمن المشاعر المقدسة موسم الحج الحالي الحجاج الإجهاد الحراري

مواد متعلقة

البطريرك شاهدًا على 30 يونيو.. البابا تواضروس الثانى: مرسى كان مغيّبًا.. وعدلى منصور قامة تليق بمصر.. وبــ«السيسى» اعتدل الميزان

"الحقوق المتعلقة بالمال" موضوع خطبة الجمعة 31 مايو 2024

الشاعر والجارية.. وشم النسيم

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

بيرناردو سيلفا يتحدث عن ركلة الجزاء الضائعة أمام الريال

خطبة اليوم الجمعة 19 أبريل 2024: التاجر الصدوق ومنزلته

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

"الإنجيلية" تكرم الأنبا بولا مطران الكاثوليكية بالإسماعيلية لحصوله على جائزة "صموئيل حبيب"

الأكثر قراءة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

نقل رئيس قطاعات الشئون التجارية بكهرباء جنوب القاهرة

"الزراعة" تنفى.. أول رد على قطع الأشجار بحديقة حيوان الجيزة

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل