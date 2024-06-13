كفر الشيخ تستعد لاستقبال عيد الأضحى المبارك

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، أنه تقرر تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمحافظة، وغرف عمليات فرعية بمجالس المدن وجميع مديريات الخدمات للتواصل مع المواطنين، وبحث شكواهم فورًا والعمل على حلها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة عمليات مركزية بالمحافظة قائمة على مدار 24 ساعة خلال الاحتفال بعيد الأضحي المبارك لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين، والعمل على حلها فورًا مع ضرورة عمل نوبتجية لسيارة الونش التابعة للديوان العام لاستدعائها في حالات الحوادث والحالات الطارئة.

وأضاف أنه تم تخصيص الخط الساخن للأزمات والطوارئ فقط على رقم 114 من التليفون الأرضي، والرقم 0473220792، لتلقى استغاثات وشكاوى ومقترحات المواطنين، والإبلاغ عن أي مخلفات من شأنها الإضرار بمصلحة المواطنين.

تكليفات لشركة المياه بكفر الشيخ

كما كلف المحافظ، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بتواجد نوبتجيه بالمركز الرئيسي بالشركة من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً، وتواجد نوبتجية كيميائي وفني بالمركز الرئيسي وأخرى لكل محطة على مدار الـ 24 ساعة، وتواجد مشرف فني وطاقم صيانة لكل محطة وسيارة طوارئ ومهمات ومعدات، وأهمية متابعة عينات المياه وتشديد الرقابة على محطات التنقية والمعالجة ومياه الشرب وعمل ورديات الصيانة والأعطال على مدار 24 ساعة، وانشاء غرفة عمليات بالمواقع الرئيسية لمحطات المياه لتلقي شكاوي المواطنين ومواجهة اي مشاكل طارئة، والعمل علي الحل الفوري لها وسرعة التعامل معها، والتأكد من توافر مياه الشرب النظيفة للمواطنين وخاصة للمخابز والمرافق العامة ودورات المياه العمومية.

على أن تقوم مديرية الشئون الصحية، بتشديد الرقابة علي محال الجزارة ومصانع الاسماك المملحة والمدخنة، وأماكن عرضها وسحب عينات للتحليل، وذلك بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري، وتكثيف الحملات المرورية علي المستشفيات والوحدات الصحية لمواجهة أي حالات قد تطرأ، والتعامل معها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية ومديرية الطب البيطري والتموين، وذلك لتكثيف الحملات المرورية علي أماكن بيع المواد الغذائية والباعة الجائلين.

وشدد على اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة حيال المخالف منها، واتخاذ الاجراءات اللازمة بالمستشفيات واقسام الاستقبال والطوارئ تحسبًا لحالات تسمم غذائي، مؤكدًا على عمل نوبتجيات طوال 24 ساعة بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وجميع وحدات الرعاية الصحية الاساسية بالإدارات الصحية، مكلفًا برفع درجة الاستعداد بها لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين ورفع درجة الاستعداد بمرفق الاسعاف بكفرالشيخ وفروعه بالمراكز، فضلًا عن تنظيم نوبتجية بإدارة الصيدلة لتوفير المستلزمات وادوية الطوارئ، بالإضافة الى تنظيم نوبتجية ببنك الدم الرئيسي لتوفير فصائل الدم للحالات الطارئة، وتنظيم نوبتجية بالمعمل المشترك بكفرالشيخ، ودسوق لاستقبال العينات المختلفة وحفظها.