تصدر البحث عن موعد مباراة الأهلي أمام فاركو، ضمن مؤجلات دوري نايل والقنوات الناقلة لها، كافة محركات جوجل على مدار الساعات القليلة الماضية.

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو بدوري نايل والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي وفاركو بدوري نايل

يحل الأهلي ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في السابعة مساء غدا الجمعة، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في ختام مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الأهلي وفاركو، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء غدا الجمعة.

يسبق المباراة تقديم أستوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين، فضلا عن فقرة تحكيمية في نهاية الأستوديو لتقيم أداء الحكام على مدار أحداث المباراة بالكامل.

موقف الأهلي بجدول دوري نايل

يحتل الأهلي، المركز الثامن بجدول دوري نايل برصيد 33 نقطة، بواقع 10 انتصارات و3 تعادلات وهزيميتن يتيمتين.

خاض المارد الأحمر حتى الآن 15 مباراة فقط، حيث يمتلك 10 مؤجلات متنوعة من الدور الأول وبداية الدور الثاني.

بداية هذه المؤجلات، أمام سيراميكا كليوباترا غدا، الجمعة، من الجولة الحادية عشر، ثم الداخلية الجولة الثانية عشر، وطلائع الجيش الجولة الثالثة عشر، وبيراميدز الجولة الرابعة عشر، ومودرن فيوتشر الجولة السابعة عشر، والمصري البورسعيدي الجولة الثامنة عشر، وسيراميكا كليوباترا الجولة التاسعة عشر، وسموحة الجولة الثالثة والعشرون، والمقاولون العرب الجولة الرابعة والعشرون، وزد الجولة الخامسة والعشرون.

أول ظهور بعد النجمة الـ12

ستكون مواجهة المارد الأحمر أمام فاركو، غدا الجمعة، بمثابة الظهور الأول للأهلي، بمسابقة دوري نايل، بعد فترة غياب طويلة، عقب تتويجه بالنجمة الثانية عشر تاريخيا بدوري أبطال إفريقيا نهاية شهر مايو الماضي، على حساب الترجي التونسي بمجموع مواجهتي الذهاب والإياب (1/0).