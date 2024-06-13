القاهرة الإخبارية: مصر تواصل جهودها فى إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن معبر كرم أبو سالم لم يستقبل، أمس، أيا من شاحنات المساعدات الإنسانية، ولكن اليوم ومنذ ساعات الصباح الأولى تم استقبال قرابة 182 شاحنة مساعدات، وعادت منها إلى محيط معبر رفح مرة أخرى 5 شاحنات، مؤكدًا أن مصر تواصل جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأضاف المطعني، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الشاحنات الخمسة كانت تحمل على متنها المراتب الخاصة بالمعيشة والنوم، تم إعادتها مرة أخرى لمحيط معبر رفح، وبحسب رواية سائقي هذه الشاحنات، بأنه للمرة الخامسة على التوالي تتم إعادة هذه الشحنة من أدوات المعيشة والمراتب مرة أخرى وترفض سلطات الاحتلال الإسرائيلي استقبال أو إدخال أي من أدوات المعيشة لقطاع غزة.

وأشار إلى أنه تم إدخال قرابة 12 شاحنة وقود، منها 4 خاصة بالغاز، وهذا المشهد على مدار الأيام الماضية كان غير معتاد من قبل سلطات الاحتلال، فكانت تمنع إدخال شاحنات الوقود بشكل كبير، لكن اليوم تعد أكبر الشاحنات الخاصة في الأيام الماضية.