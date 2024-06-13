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موعد صلاة عيد الأضحى 2024 فى الغربية.. أجواء من الفرح والسعادة

موعد صلاة عيد الأضحى
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية.. يُطل علينا عيد الأضحى 2024 حاملًا معه أجواء من الفرح والسعادة، ويحرص المسلمون في جميع أنحاء العالم، ومنهم أهالي محافظة الغربية، على الاستعداد لعيد الأضحى 2024 من خلال التعرف على أحكامه وشعائره، وأهمها موعد صلاة عيد الأضحى 2024، وشروط الأضحية، وكيفية ذبحها وتوزيعها، ومع اقتراب حلول عيد الأضحى 2024، يزداد شغف المسلمين بمعرفة مواعيد صلاة العيد في مختلف المحافظات، بما في ذلك محافظة الغربية، الدستور يقدم  لكم معلومات تفصيلية حول موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الغربية، مع بعض المعلومات الإضافية المهمة حول عيد الأضحى 2024.
 

 موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية

موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية

 تؤدى صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الغربية، يوم الأحد 16 يونيو 2024، الموافق 10 ذي الحجة 1445 هـ، وذلك في الساعة 5:58 صباحًا بتوقيت مصر.

وتبدأ صلاة عيد الأضحى بعد شروق الشمس بقدر رمح، أي بعد ثلث ساعة تقريبًا من شروقها، وتقام صلاة العيد في مصليات العيد المخصصة، أو في الساحات العامة، ومن المستحب أن يتزين المسلمون ويطيبوا أنفسهم استعدادًا لصلاة العيد، ويسن التكبير بعد صلاة الفجر من يوم عرفة حتى صلاة العيد، ويسن ذبح الأضاحي بعد صلاة العيد.

أحكام الأضحية في عيد الأضحى 2024

  1. أن تكون من الماشية كالضأن والماعز أو البقر والإبل.
  2. أن تكون سليمة من العيوب الظاهرة.
  3. أن تبلغ السن المحددة شرعًا.
  4. أن تكون ملكًا تامًا للمضحي.
موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في الغربية

كيفية ذبح الأضحية في عيد الأضحى 2024

  1. توجيه القبلة عند الذبح.
  2. تسمية الله تعالى.
  3. إشحاذ السكين وتخفيف ألم الحيوان.
  4. قطع الحلق والقصبة الهوائية والمريء دفعة واحدة.
  5. تعجيل الذبح وعدم تأخيره.

توزيع الأضحية في عيد الأضحى 2024

  1. تقسيم الأضحية إلى ثلاثة أجزاء: ثلث للفقراء، وثلث للأقارب، وثلث للمضحي.
  2. جواز بيع جزء من الأضحية أو كلها.
  3. تحريم بيع جلد الأضحية.

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