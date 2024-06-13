محافظ كفر الشيخ: توفير الخبز بكميات كافية وحملات تموينية خلال عيد الأضحى

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه يتم تنفيذ خطة شاملة بالتنسيق والتعاون بين جميع الأجهزة الرقابية وعمل الحملات الانضمامية ما بين الصحة والطب البيطري ومباحث التموين لتكثيف الحملات المرورية على الأسواق ومحال الجزارة ومحال بيع اللحوم الدواجن ومنافذ السلع الاستهلاكية؛ للتأكد من صلاحية كل السلع الغذائية وزيادة المعروض منها، وخاصة سلعة السكر طبقًا لاحتياجات المواطنين، خلال أيام عيد الأضحي المبارك؛ للحفاظ على الأسعار حول معدلاتها الطبيعية من خلال المنافذ المنتشرة بالمحافظة، حرصًا على سلامة المستهلك وضمانًا لجودة ما يتم عرضه بالأسواق.

حملات تموينية لمحاربة الغلاء

وأكد المحافظ أن تلك الحملات تأتي من أجل محاربة الغلاء من خلال توافر السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة وطرح كميات إضافية بالأسواق والجمعيات الاستهلاكية ومنافذ السلع الغذائية والمعارض الثابتة والمتحركة من مستلزمات العيد؛ مع تشديد الرقابة وحملات التفتيش على جميع المخابز لتوفير رغيف العيش بالمواصفات المطلوبة وبكميات كافية للمواطنين، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين خلال عطلة العيد، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحي المبارك.

ووجّه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع والمدن ومراكز المحافظة على مدار 24 ساعة، وسرعة استكمال عمليات الرصف والإنارة والاهتمام بالحدائق والمتنزهات العامة، بالإضافة إلى تكثيف الحملات المرورية وضبط السيارات المخالفة وتحقيق الانضباط والسيولة المرورية داخل شوارع ومدن المحافظة.

التصدي للبناء المخالف خلال عيد الأضحى

كما كلف المحافظ بضرورة متابعة حالات التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، والتصدى لتلك التعديات، وتنفيذ الإزالة الفورية في مهدها، خلال فترة إجازة العيد بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية وجهات الولاية، فضلًا عن تشكيل غرف عمليات بالوحدات المحلية للمراكز والمدن لمواجهة اية مشاكل طارئة على أن يتم الاعلان عن أرقام تليفونات تلك الغرف في أماكن واضحة بالوحدات المحلية، وتكثيف الدور الرقابي بالمرور على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بمطابقة السلع المواصفات والصلاحية والنظافة العامة وتوفر السلع الاساسية، والاستعانة بشرطة المرافق في تنظيم حركة البيع والشراء وحركة المرور والباعة الجائلين وعرض السلع واخلاء الارصفة بما يحقق سيولة المرور، والعمل على تشغيل وتفعيل دور نقاط الرقابة بالأسواق والتي تضم مفتش تموين وطبيبا بيطريا ومفتش صحة وإداريا من الوحدة المحلية للحل الفوري للشكاوى التي قد يتم رصدها.