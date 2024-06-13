نائب محافظ القاهرة تواصل لقاءاتها التحضيرية لمهرجان الفسطاط للفنون

واصلت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة لقاءتها والتي قد بدأتها للتحضير لمهرجان فنون الفسطاط ليخرج بشكل متميز ومبهر يتناسب مع أعمال التطوير القائمة حاليًا بمنطقة مصر القديمة والفسطاط وذلك بحضور العميد ماجد فوزي المشرف العام على قرية الفواخير والمهندسة سارة ابراهيم ودعاء الشافعي بالدعم الفني بالمنطقة الجنوبية ونخبة من فناني قرية الفواخير والمثلثة بفسطاط مصر القديمة وعدد من التنفيذين

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المهرجان فرصة عظيمة لعرض المنتجات المتميزة والقطع الفنية والمعروضات المختلفة التي يتم إنتاجها بأيدي جواهرجية الطين وملتقى يجتمع فيه فنانو الحرفة في مختلف التخصصات خاصة أن صناعة الفخار مهنة تتوارثها الأجيال منذ أقدم العصور، باعتبارها من أقدم الحرف اليدوية والتراثية التي عرفها الإنسان. ولها مكانتها المتميزة عند عشاق الفن اليدوي.

وشددت “عبدالمنعم” على ضرورة تكاتف جميع الجهات والأجهزة المعنية والتنفيذية، والتعاون المستمر والتنسيق الدائم للإعداد للمهرجان الفني ليخرج بالشكل الحضاري المتميز، لتحقيق الهدف المنشود منه عبر تقديم المنتجات بشكل مبهر وجذاب، باعتبارها إحدى الأدوات الهامة للحفاظ على شخصية مصر التاريخية والرائدة في هذا المجال وعامل جذب للسياحة الداخلية والخارجية.

ونوهت إلى أن هذا اللقاء يعد مرحلة لانطلاق الأعمال والتي ستدخل حيز التنفيذ عقب اجازة عيد الاضحى المبارك، والتي سيعقبها سلسلة اجتماعات تنسيقية وجولات ميدانية لمتابعة تفاصيل كافة التجهيزات ومتابعة مراحلها أولًا بأول، بدءًا من اختيار موعد المهرجان والاسم المقترح له والمعروضات والمنتجات به، وطريقة العرض المميزة، والجهات المشاركة به، والرعاة الرسميين، والفعاليات الفنية، والخطة الإعلامية، وأعمال رفع الكفاءة المختلفة من دهانات وإضاءة وإزالة للتعديات.

واكدت على ضرورة عمل معاينة لموقع المهرجان ووضع تصور محدد لكافة الفاعليات لخروجه للنور بقوة واعطاءه دفعة قوية من خلال عرض تقديمي مميز للمهرجان يتم شرح فيه هدفه ومقترحات التطوير التي سيتم عملها بقرية الفواخير والمثلثة.

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