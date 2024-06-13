الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. مصرع طفلة وإصابة 21 فى حادث مأساوى بالمنيا

اسعاف
اسعاف

لقيت طفلة مصرعها، اليوم الخميس، وأصيب 21 آخرون غالبيتهم من الأطفال بكسور وجروح متنوعة، إثر انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوي الغربي بمركز ملوي جنوب المنيا.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

وكان اللواء محمد مصطفى، مدير أمن المنيا، تلقى إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الصحراوي الغربي. بمركز ملوي.

انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين وفاة طفلة وإصابة 21 آخرين بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة في أنحاء الجسم. 

والضحية والمصابين هم: رانيا أحمد حمدي، 11 سنة "جثة هامدة"، كما أصيب: هشام عبدالستار مروان، 11 سنة، فاطمة أحمد محمد، 12 سنة، يوسف سيد عبدالحكيم، 12 سنة، عبدالله سلامة قطب، 19 سنة، يوسف علاء سيف، 14 سنة، فرحة محمد جمعة، 14 سنة، غادة عادل السيد، 12 سنة، شهد محمد أحمد، 10 سنوات، اسلام علاء صلاح، 14 سنة. 

كما أصيب: مروان ناصر سليمان، 11 سنة، مصطفى أحمد حمدي، 11 سنة، عبدالرحمن سيد عبدالحكيم، 14 سنة، مروان جمال محمد، 11 سنة، وردة صالحين محمد، 31 سنة، أسماء حمادة ناجي، 11 سنة، ملك علي حسن، 10 سنوات، ياسمين سعد سيد، 12 سنة، رنا زين لؤي، 10 سنوات، محمد حمادة عبدالحميد، 12 سنة، محمد هاني أبو العسكري، 12 سنة، أسماء أبو زيد عيد، 11 سنة "جميعهم مصابون بكسور وسحجات وكدمات متنوعة". 

تم نقل جثة الطفلة المتوفاة للحفظ  والمصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المنيا مصرع طفلة إصابة 21 آخرين إنقلاب سيارة ربع نقل الصطريق الصحراوي الغربي بملوي مستشفي ملوي التخصصي

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