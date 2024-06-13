الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الولايات المتحدة تستثمر 130 مليون دولار لدعم التنمية في مصر

هيرو مصطفى
هيرو مصطفى

أعلنت الحكومة الأمريكية، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ووزارة التعاون الدولي عن اتفاقيات تمويل ثنائية مُقدَّمة من الجانب الأمريكي إلى مصر يبلغ إجمالي قيمتها 130 مليون دولار.

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واشنطن تجدد دعمها للاقتصاد المصري

وفي بيان صادر عن السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم الخميس تلقت “الدستور” نسخة منه فقد صرحت هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة، بقولها: "إنه ليشرفني أن أؤكد مجددا على التزام حكومة الولايات المتحدة الراسخ بخلق فرص اقتصادية وتحسين الظروف لجميع المصريين." 

وأضاقت غارغ: “نواصل من خلال هذا التمويل البالغ قيمته 130 مليون دولار والمقدَّم من الشعب الأمريكي دعمنا لجهود مصر الرامية إلى تحقيق مستقبل أكثر إشراقا وصحة ورخاءً للأجيال المصرية القادمة”.

وتابع بيان السفارة: يمثل هذا الاستثمار الكبير مُكوِّنًا إضافيا آخر لالتزام الولايات المتحدة الثابت بتعزيز الأولويات الأمريكية المصرية، التي تشمل التعليم والابتكار وريادة الأعمال والتجارة والزراعة وصحة الأسرة والطاقة النظيفة والتكيف مع المناخ والحوكمة وتمكين السيدات والفتيات.

واضاف البيان: وبمساعدات وصلت قيمتها إلى 30 مليار دولار تقريبا منذ عام 1978، تتواءم الشراكات والبرامج الشاملة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بصورة تامة مع الاستراتيجيات الوطنية المصرية، بهدف تنمية الاقتصاد وتحسين حياة جميع المصريين.

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واشنطن تعمل على دعم قطاع السياحة في مصر 

وأكدت السفيرة هيرو مصطفى غارغ، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، أن بلادها تعمل على دعم قطاع السياحة المصري المتميز.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها خلال الاحتفالية التي نظمتها السفارة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة العيد الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة؛ حيث تم توقيع إعلان الاستقلال في عام 1776.

وقالت: “نعمل معًا لمواصلة دعم قطاع السياحة المصري المتميز، في العام الماضي.. افتتحنا بفخر مركز الزوار الجديد في ضريح الإمام الشافعي في مدينة الموتى، وهو أحدث استثماراتنا التي بلغت 100 مليون دولار في الشراكات القوية للحفاظ على المواقع الشهيرة مثل معابد الأقصر وأبو الهول وGiza Plateau، وباب زويلة وهذا يعد عدد قليل من الوجهات الشهيرة التي يحتفل بها ملايين الزوار كل عام”.

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