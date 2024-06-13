"الباز" يعلق على واقعة الميريلاند: الناس صورت الأمر أنه مذبحة للأشجار.. والسوشيال ميديا قهوة

علّق الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور" على تداول صور على مواقع التواصل الاجتماعي لقطع الأشجار في مصر.

وقال "الباز" خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم اف ام": "السوشيال ميديا قهوة كبيرة الناس تتحدث عن قطع الأشجار وهناك حملة كبيرة جدًا، لكن هل حتى هذه اللحظة التي نتحدث فيها يتم قطع الأشجار يقينًا لأ".

وأضاف: "لكن ما يحدث أن هناك حالة من إحاطة مصر بأكبر حالة من الدوشة على الإطلاق، حصل قطع أشجار في فترة كان يتم توسيع الطرق أو إنشاء طرق جديدة في مناطق بعينها، لكن هل كان في سياسة إن مصر ميبقاش فيها شجر، لأ طبعًا".

وأكد "الباز" أن مصر استضافت مؤتمر المناخ وتحارب لعلاج تداعيات التغيرات المناخية نتيجة الانبعاثات، متابعًا: "عمر ما هيكون في فلسفة أو رغبة إن البلد تكون من غير شجر".

وتابع: "الدولة أعلنت من قبل عن مبادرة 100 مليون شجرة، وقد يكون لدى الحكومة مشكلة في تسويق ما تقوم به" موضحًا أن وزارة البيئة أصدرت بيانًا أوضحت خلاله حقيقة قطع الأشجار في حديقة الميريلاند.

واستكمل: "طوال الوقت الأشجار تخضع لعمليات تقليم، لكن أي صورة تتاخد يقولك في مذبحة للأشجار، هناك بعض الأخطاء التي حدثت طبعًا في بعض الحدائق العامة والأمر يحتاج إلى تحقيق ومحاسبة، لكن أنا أتكلم هنا عن الفلسفة العامة للدولة المصرية ومنهج الدولة، واقعة الميريلاند شكوى تقدمت وجرى التحقيق فيها وتشكيل لجان عاينت الحديقة تم تصوير المسألة على أنها مجزرة كاملة للأشجار".