محافظ كفر الشيخ يعلن الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحى

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، الاستعدادات النهائية لاستقبال عيد الأضحي المبارك، اليوم الخميس، حيث أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن ورؤساء القطاعات والأجهزة المختلفة على مستوى المحافظة، باستمرار رفع درجة الاستعداد خلال اجازة عيد الأضحي المبارك، وفتح الحدائق العامة والمتنزهات أمام الجمهور والعمل على نظافتها لاستقبال الرواد خلال إجازة عيد الأضحي المبارك، وضرورة تكثيف حملات النظافة والتجميل بالشوارع وبمدن ومراكز المحافظة، مقدمًا التهنئة بهذه المناسبة السعيدة إلى أبناء كفرالشيخ والشعب المصري العظيم، داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها علينا جميعا بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم علينا بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء.

التنسيق بين الأمن والأوقاف بشأن أماكن ساحات صلاة العيد

وجه محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن بضرورة استمرار التنسيق مع الأوقاف والأمن بشأن أماكن ساحات صلاة العيد مع التأكد من الإنتهاء من صيانة ورفع كفاءة الطرق المؤدية إليها، فضلًا عن رفع مستوى النظافة العامة وتكثيف حملات رفع القمامة وإزالة التعديات والإشغالات بشكل يومي من مختلف الشوارع والأحياء السكنية وكل أماكن التجمعات والحدائق والمتنزهات، حفاظًا على المظهر الحضاري للمحافظة.

تأمين المرافق العامة ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات

كما شدد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، بضرورة توفير الخدمات العامة للمواطنين وتأمين المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغير ذلك، كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات والوحدات الصحية والمجازر وفتحها لإجراء الفحص البيطرى وذبح الأضاحي للمواطنين بالمجان، على مستوى المحافظة مع إلغاء الإجازات للعاملين بالمستشفيات لاستقبال حالات الطوارئ، والمراكز الطبية والإسعاف لاستقبال أي حالات مرضية والحالات الحرجة، خلال أجازه العيد وتواجد الأطباء وفروع الإسعاف، فضلًا عن ضرورة التنسيق مع مرفق الإسعاف لتوفير سيارات الإسعاف بالقرب من أماكن التجمعات والمتنزهات العامة للتدخل السريع ومواجهة الحالات الطارئة.