الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هيئة دعم فلسطين: حوالى 15 ألف مفقود تحت الركام فى غزة والدفاع المدنى عاجز عن إخلائهم

غزة
غزة

قال الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن كل سكان قطاع غزة وليس 70% إلى 80% عاشوا تجربة النزوح القسري من منازلهم، وبعضهم عاش هذه التجربة لسبع مرات إلى 10 مرات، وما زالت عملية النزوح القسري مستمرة.

وأضاف عبدالعاطى، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل لحظة من المتوقع أن يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء القسري دون مراعاة أدنى معايير الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء جرى تدمير مدنهم وأحيائهم ومخيماتهم ومنازلهم بشكل كامل وبعضها سقط ودمر على رءوس قاطنيها الذين لا يزال جزء كبير منهم تحت الركام.

وأكد أن هناك ما بين 10 آلاف و15 ألف مفقود تحت ركام منازلهم وما زالت أطقم الدفاع المدني عاجزة عن إخلائهم، كما أن بعض هؤلاء دمرت المدن والمنشآت والمستشفيات وكل سبل الحياة بجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة وما تبقى ربما 20% من أعيان وممتلكات قطاع غزة ومنشآت وبعض منازل المواطنين.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة النزوح القسري الاحتلال الاخلاء ركام

مواد متعلقة

الخزانة الأمريكية: مصادرة الأرصدة الروسية أمر قانونى

القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستكفى بمرور شاحنتين فقط من الغاز ويعيد الباقى إلى رفح

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تستهدف تحصينات الاحتلال بقذائف ياسين

القاهرة الإخبارية: المجلس الوزارى الإسرائيلى يجتمع الأحد لبحث التصعيد على الجبهة الشمالية

"القاهرة الإخبارية": حزب الله يُطلق 150 مسيرة وصاروخًا فى 40 دقيقة

صافرات الإنذار تدوى فى أكثر من 25 مستوطنة بالجولان وسهل الحولة والجليل الأعلى

مسئول أمريكى: وقف إطلاق النار فى غزة ليس كافيًا

إعلام إسرائيلى: إصابة شخص إثر سقوط قذيفة فى مستوطنة كاتسرين بالجولان

الأكثر قراءة

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

تجديد حبس البلوجر هدير عبدالرازق بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء

نقل رئيس قطاعات الشئون التجارية بكهرباء جنوب القاهرة

"الزراعة" تنفى.. أول رد على قطع الأشجار بحديقة حيوان الجيزة

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل