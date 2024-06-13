هيئة دعم فلسطين: حوالى 15 ألف مفقود تحت الركام فى غزة والدفاع المدنى عاجز عن إخلائهم

قال الدكتور صلاح عبدالعاطى، رئيس الهيئة الدولية لدعم فلسطين، إن كل سكان قطاع غزة وليس 70% إلى 80% عاشوا تجربة النزوح القسري من منازلهم، وبعضهم عاش هذه التجربة لسبع مرات إلى 10 مرات، وما زالت عملية النزوح القسري مستمرة.

وأضاف عبدالعاطى، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن كل لحظة من المتوقع أن يصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي أوامر بالإخلاء القسري دون مراعاة أدنى معايير الإنسانية وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرًا إلى أن بعض هؤلاء جرى تدمير مدنهم وأحيائهم ومخيماتهم ومنازلهم بشكل كامل وبعضها سقط ودمر على رءوس قاطنيها الذين لا يزال جزء كبير منهم تحت الركام.

وأكد أن هناك ما بين 10 آلاف و15 ألف مفقود تحت ركام منازلهم وما زالت أطقم الدفاع المدني عاجزة عن إخلائهم، كما أن بعض هؤلاء دمرت المدن والمنشآت والمستشفيات وكل سبل الحياة بجعل قطاع غزة منطقة غير صالحة للحياة وما تبقى ربما 20% من أعيان وممتلكات قطاع غزة ومنشآت وبعض منازل المواطنين.