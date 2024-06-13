الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز

مقتل شخص في مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بأسوان

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

قُتل شخص جراء مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية الضما بمدينة كوم أمبو شمال أسوان. 

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة بتلقي وحدة مباحث شرطة كوم أمبو شمال أسوان، إخطارًا يفيد باستقبال المشرحة جثة ومصابين بطلق ناري إثر مشاجرة وقعت بالإسلحة النارية بين عائلتي حميد ورشيدي.

وانتقلت قوة من المباحث برئاسة العقيد العرنوسي والرائد محمود هنيدي للمستشفى وتبين أن الجثة والمصابين وصلوا للمستشفى وبها طلقات نارية وتبين أن المشاجرة وقعت إثر مناوشات بين شباب العائلتين لتنجح قوات الأمن في السيطرة على الموقف.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت سير تحقيقاتها.

مقتل شخص مشاجرة عائلتين قرية الضما شمال أسوان

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