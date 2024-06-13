العدوان على غزة.. حزب الله يشعل إسرائيل ومخاوف أمريكية من حرب شاملة

يواصل جيش الاحتلال ارتكاب مجازره في قطاع غزة مخلفًا عشرات الشهداء والجرحى، في اليوم الـ251 من العدوان، في وقت أعلنت فيه قوات الاحتلال مخيم جنين منطقة عسكرية مغلقة.

وتتعرض رفح لقصف مدفعي إسرائيلي تزامنًا مع اشتباكات مع قوات الاحتلال المتوغلة في وسطها.

وانتقدت حركة حماس الإدارة الأمريكية ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وقالت إن مواقفه تحاول تبرئة الاحتلال، وهي استمرار للسياسة الأمريكية المتواطئة مع حرب الإبادة الوحشية.

وكان بلينكن قال، في مؤتمر صحفي بالدوحة أمس الأربعاء، إن حماس ردت على مقترح صفقة وقف إطلاق النار بعدما استغرق انتظار ردها 12 يومًا. وأضاف أن الحركة اقترحت العديد من التعديلات، بعضها لا يمكن القبول به.

حزب الله يشعل إسرائيل

وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن 150 صاروخًا أطلقت من جنوب لبنان على شمال إسرائيل، ما أدى إلى اندلاع حرائق في 15 موقعًا في الجولان والجليل الأعلى المحتلين.

كما أوضحت هيئة البث الإسرائيلية أن الحرائق اندلعت جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة التي أطلقت من جنوب لبنان.

وقال حزب الله إن قواته هاجمت 15 موقعًا عسكريًا إسرائيليًا دفعة واحدة في الجليل والجولان المحتل، بإطلاقها 30 مسيرة انقضاضية باتجاه المواقع العسكرية الإسرائيلية المستهدفة.

وأضاف الحزب: أطلقنا 150 صاروخًا باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل والجولان المحتل. والهجوم الذي نفذناه اليوم هو الأوسع والأشمل منذ 8 أكتوبر الماضي. وهدفه ردع إسرائيل والرد على اغتيال القائد العسكري طالب عبدالله.

مخاوف أمريكية من الحرب الشاملة على إسرائيل

ونقلت وكالة رويترز عن مسئول أمريكي قوله إن واشنطن تشعر بالقلق الشديد حيال التصعيد على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

كما نقلت عن المسئول الأمريكي قوله إن أمريكا تسعى لمنع تحول الوضع على الحدود اللبنانية إلى حرب شاملة.

انفراط عقد إسرائيل

ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن رئيس حزب "أمل جديد" الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يتحمل المسئولية الكاملة عن هجوم 7 أكتوبر، مطالبًا إياه بالاستقالة.

وأضاف ساعر أن إدارة الحرب لا تتم بشكل صحيح، متابعًا أن بعض الجوانب لا تتم إدارتها على الإطلاق. وفي مارس الماضي استقال ساعر من حكومة الطوارئ الإسرائيلية، معلنًا بداية التصدع في الحكومة.

"الحوثي" تواصل اصطياد السفن الأنجلو أمريكية

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري إن سفينة تجارية أطلقت نداء استغاثة بشأن إصابتها بصاروخ على بُعد نحو 129 عقدة بحرية شرق عدن.

وتشن الحوثيون الذين يسيطرون على المناطق السكانية الرئيسية في اليمن هجمات على السفن المبحرة قبالة سواحل البلاد منذ نوفمبر الماضي، تضامنًا مع الفلسطينيين في قطاع غزة.