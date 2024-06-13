الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المقاومة بجنين تتحدى الاحتلال.. مراسلة "القاهرة الإخبارية" ترصد تطور الأوضاع بالضفة

ولاء السلامين
ولاء السلامين

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من رام الله، إن مدينة جنين ومخيمها أصبحا ثكنة عسكرية مغلقة، حيث إن العمليات العسكرية ماضية قدمًا منذ ساعات الفجر بتجريف البنية التحتية والعبث خرابًا وفسادًا في جميع محتويات المنازل التي تدخلها قوات المشاة والجرافات والآليات.

 العديد من أحياء مدينة جنين بالضفة الغربية توغلت فيها آليات الاحتلال

وأضافت السلامين، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن العديد من أحياء مدينة جنين بالضفة الغربية توغلت فيها آليات الاحتلال، فكتائب شهداء الأقصى وأيضًا كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس تواصل عمليات الاشتباك المسلح ما بين المقاومين أمام القوات المتوغلة في الحارات والأحياء في مخيم ومدينة جنين.

 قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول للمصابين

وأوضحت أن قوات الاحتلال تمنع الطواقم الطبية من الوصول للمصابين، والتي أصبحت لديهم عادة متأصلة، إضافة إلى عمليات لتفجير دراجة نارية كان يستقلها أحد المواطنين وأصيب بالرصاص الحي.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين ثكنة عسكرية مدينة جنين العمليات العكسرية شهداء الأقصى كتيبة جنين

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