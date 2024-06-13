الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إسعاد يونس تتصدر الترند بعد ظهورها فى "دواعى السفر"

إسعاد يونس
إسعاد يونس

في مفاجأة جديدة من مفاجآت مسلسل "دواعي السفر" للفنان أمير عيد، الذي يعرض حاليًا عبر المنصة الرقمية Watch it، وهو أحدث إنتاجها، ظهرت الفنانة إسعاد يونس، في الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل "دواعي السفر"، وهي تجسد شخصية والدة "علي"، الذي يلعب دوره الفنان أمير عيد، والتي تسببت في عقدة نفسية له في صِغره.

وساعدت إسعاد يونس شخصية "علي" في التصالح والتسامح مع نفسه، وأنها ليست السبب في أي عقدة، وأنها لم تتخل عنه نهائيًا، بل كانت تتابع أخباره باستمرار ونجاحاته، وبنت علاقة ناجحة وصالحته على شقيقته.

وتصدرت الفنانة إسعاد يونس، محرك البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل" بسبب ظهورها المفاجئ والمبهج بشخصيتها.

وكتبت علا عبدالمنعم، من روّاد السوشيال ميديا قائلًة: "الكام دقيقة اللي ظهرت فيهم إسعاد يونس في مسلسل دواعي السفر كانوا عظمة العظمة، قدمت خلاصة تجربة الأم اللي أخدت قرارها وسابت أسرتها واتحملت مسئولية قرارها لآخر لحظة"، وعلّق عمر محمد قائلًا: "ظهور إسعاد يونس مبهج جدًا، وحقيقي زاد من قيمة المسلسل".

إسعاد يونس ضيف شرف الحلقة الأخيرة من "دواعي السفر"

Watch it تتيح الحلقة الأخيرة من مسلسل "دواعى السفر"

Watch it تشوق الجمهور لشخصية والدة "على" في "دواعي السفر"

قصة مسلسل دواعى السفر 

مسلسل دواعي السفر مكون من 10 حلقات تدور أحداثه في إطار درامي عن إبراهيم، الذي يعيش بعالم من نسج خياله، وعندما يجد الشخص نفسه في موقف صعب، وسيقرر تغيير حياته، وسيساعده في ذلك جاره الشاب "غير المتزوج"، الذي سيعمل مخرجًا للإعلانات، واستطاع أن يحقق شهرةً ونجاحًا كبيرين، ولكن وفاة والده جعلته يدخل في نوبة من حالة الاكتئاب بسبب ارتباطه الشديد به ما سيدفعه إلى الانتحار.

أبطال مسلسل دواعى السفر 

مسلسل "دواعي السفر"، بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جودة، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير.

ويتعاون أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في "دواعي السفر" للمرة الثالثة بعد "ريفو"، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج، وهو مؤلف المسلسل.

"دواعي السفر" أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيوني، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت إعجاب الجمهور، وآخرها مسلسل "ريفو" بجزأيه، ما شجعه على خوض التجربة الإخراجية، ويكون في العمل المؤلف والمخرج. 

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