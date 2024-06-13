الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ المنوفية يدشن قافلة علاجية مجانية لعمال منظومة النظافة

محافظ المنوفية ورئيس
محافظ المنوفية ورئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية

دشن اليوم اللواء إبراهيم أبوليمون محافظ المنوفية، أعمال القافلة الطبية لعمال منظومة النظافة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر وجامعة المنوفية ومديرية الصحة.

جاء ذلك بحضور نائبه محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، ومحمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمنوفية، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة، الأستاذ محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، وبحضور عواطف طاحون رئيس حى شرق شبين الكوم.

محافظ المنوفية يؤكد دعمه الكامل لعمال المنظومة ويثمن دورهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري

وتفقد محافظ المنوفية القافلة الطبية بمختلف تخصصاتها لتقديم كل الخدمات العلاجية لعمال المنظومة، وقد أوضح محمد موسى رئيس جمعية الهلال الأحمر بالمحافظة، أن القافلة تتضمن توقيع الكشف الطبي والعلاج بالمجان في كل التخصصات، فضلًا عن تقديم أدوية طبية وشنط حماية شخصية وكراتين مواد غذائية لتقديم الدعم اللازم والإمكانات المتاحة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا من أبناء المحافظة.

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بمجهودات جمعية الهلال الأحمر فى خدمة وتنمية المجتمع ودورهم الرائد فى العمل الخيرى وتقديم الخدمات الصحية والعلاجية ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية، مؤكدًا على توفير كل أوجه الدعم والرعاية الشاملة للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بهدف الارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجًا من أبناء محافظة المنوفية.

ويتم ذلك في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالنهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين ووضعها على رأس أولوياته وفقًا لأهداف ومحاور الجمهورية الجديدة لبناء الإنسان المصري.

محافظ المنوفية رئيس جمعية الهلال الأحمر قافله مجانيه لعمال النظافه جامعة المنوفية الصحة بالمنوفية

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