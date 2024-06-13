"تموين المنيا" تضبط 171 مخالفة فى حملات رقابية على المخابز والأسواق

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 171 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح وكيل وزارة التموين المهندس عبدالباسط عبدالنعيم، في تصريح صحفي، أن من بين المخالفات المضبوطة 130 مخالفة في المخابز البلدية تنوعت بين نقص وزن الرغيف وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و38 مخالفة في الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر، و3 مخالفات في مجال المواد البترولية وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية يوم وقفة عيد الأضحى

وقرر الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح منافذ المجمعات الاستهلاكية يوم وقفة عيد الأضحى المبارك وأول وثاني وثالث أيام العيد لاستمرار طرح اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار مخفضة للمواطنين، إضافة الى توفير السلع الغذائية، كما تستمر الوزارة في صرف مقررات تموين شهر يونيو الجاري لأصحاب البطاقات التموينية.

وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الوزارة استعدت لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتلقى الوزير تقريرا من الشركة القابضة للصناعات الغذائية، حول زيادة ضخ اللحوم الطازجة بالمجمعات الاستهلاكية بما يقارب 150 طنا يوميا، كذلك ضخ 5 آلاف رأس من اللحوم الضأن المبردة و5 آلاف رأس خراف حية تم ضخها بالشوادر التي جهزتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين الرئيس التنفيذي للشركه القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم تنويع المناشئ التي يتم استيراد اللحوم منها وهي السودان وجيبوتي وأوروجواي والهند إضافة إلي اللحوم البلدية.

وأوضح حسنين أن تلك اللحوم تأتي رءوس ماشية حية، وتتم تغذيتها بالعلف المصرى ثم، ذبحها في محجري توشكي وسفاجا، مؤكدا أن لجنة متخصصة مكونة من ممثلين عدة جهات معنية منها هيئة سلامة الغذاء ووزارة التموين تسافر إلى بلد المنشأ للتأكد من سلامة العجول المقرر توريدها وبعد وصول الشحنة إلى مصر تقوم لجنة أخرى بفحص العجول مرة أخرى؛ للتأكد من سلامتها قبل الفحص مع العلم بأن العجول تصل إلى محجرى سفاجا وتوشكى.