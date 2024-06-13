الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل والقنوات الناقلة لها، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة على كافة محركات جوجل، خلال الأيام الماضية.

موعد مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بدوري نايل 

يواجه الزمالك نظيره سيراميكا كليوباترا، في تمام السابعة مساء غدا الجمعة على استاد الجبل الأخضر، في إطار مؤجلات الجولة الحادية عشر بدوري نايل (نسخة 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا بمؤجلات دوري نايل

تنقل مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، المؤجلة من الجولة الحادية عشر بمسابقة دوري نايل، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء غدا الجمعة، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

يسبق المباراة تقديم استوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت سواء 1 أو 2، يضم كوكبة كبيرة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين، فضلا عن فقرة تحكيمية في نهاية الاستوديو لتقيم أداء الحكام على مدار أحداث المباراة بالكامل.

موقف الزمالك بجدول دوري نايل 

يتواجد الزمالك، في المركز الثاني عشر بجدول دوري نايل برصيد 28 نقطة، بواقع 8 انتصارات و4 تعادلات و5 هزائم.

ويمتلك الزمالك 8 مباريات مؤجلة متنوعة من الدور الأول وبداية الدور الثاني بدوري نايل، حيث خاض 17 مباراة حتى الآن.

بداية هذه المؤجلات أمام سيراميكا كليوباترا، من الجولة الحادية عشر، وفاركو الجولة الثانية عشر، وطلائع الجيش الجولة السادسة عشر، وبلدية المحلة الجولة السابعة عشر، وبيراميدز الجولة الثامنة عشر، والمقاولون العرب الجولة التاسعة عشر، وإنبي الجولة الثانية والعشرون، وزد الجولة الثالثة والعشرون.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في دوري نايل 

وفي السياق ذاته، تعود عجلة الدوران مجددا لمسابقة دوري نايل، مساء اليوم الخميس، بعد توقف دام لأكثر من أسبوعين، لارتباط المنتخب الوطني الأول بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم (2026).

الخميس 13/6/2024

بيراميدز & سموحة.. السابعة مساء (استاد الدفاع الجوي).

مودرن فيوتشر & الجونة.. السابعة مساء (استاد السلام).

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