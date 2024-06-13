الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة الأولى من المعينين بالهيئات القضائية

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالتنسيق مع وزارة العدل.

بدأ الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين عكس ما يتمتعون به من مستوى تعليمى وقانونى متميز، أتبعه استعراض الموقف التدريبى للخريجين، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورة وما تضمنته من تدريب تخصصى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة.

وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم علمي وتدريبى مكثف أدى إلى تعظيم الإستفادة لجميع المتدربين من الدورة، مشيرًا إلى ما اكتسبوه خلال الدورة من العمل بروح الفريق الجماعى وتعزيز الوعى الفكرى والثقافى والوطنى لديهم فى الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى.

وألقى المستشار أحمد محمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، كلمة أشار فيها إلى ما حققته الدورة من نجاح فى إعداد وتدريب الكوادر القضائية القادرة على الارتقاء بنظم العدالة داخل أروقة وزارة العدل، كما قدم الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية على ما بذلته من جهود مخلصة فى تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها.

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية، كلمة أشار فيها إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، موضحًا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وغير مسبوقًا فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملى، مقدمًا التهنئة للخريجين، ومتمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل، واختتمت الاحتفالية بتكريم الأوائل وإلتقاط الصور التذكارية.

حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة العدل.