الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخريج الدورة الأولى من المعينين بالهيئات القضائية

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة المصرية

 احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية بتخريج الدورة الأولى للدفعات الجديدة من المعينين بالهيئات القضائية، بعد إتمام دورتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالتنسيق مع وزارة العدل.

 بدأ الاحتفال بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين عكس ما يتمتعون به من مستوى تعليمى وقانونى متميز، أتبعه استعراض الموقف التدريبى للخريجين، وعرض فيلم يوضح مراحل الدورة وما تضمنته من تدريب تخصصى وفقًا لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة، تلى ذلك إعلان نتيجة الدورة. 

وألقى أقدم الخريجين كلمة وجه خلالها الشكر إلى الأكاديمية العسكرية المصرية لما قدمته من دعم علمي وتدريبى مكثف أدى إلى تعظيم الإستفادة لجميع المتدربين من الدورة، مشيرًا إلى ما اكتسبوه خلال الدورة من العمل بروح الفريق الجماعى وتعزيز الوعى الفكرى والثقافى والوطنى لديهم فى الموضوعات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومى المصرى. 

وألقى المستشار أحمد محمد رفعت، نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، كلمة أشار فيها إلى ما حققته الدورة من نجاح فى إعداد وتدريب الكوادر القضائية القادرة على الارتقاء بنظم العدالة داخل أروقة وزارة العدل، كما قدم الشكر للأكاديمية العسكرية المصرية على ما بذلته من جهود مخلصة فى تأهيل وتدريب الدارسين وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها. 

وألقى اللواء أركان حرب محمد صلاح التركي، نائب مدير الأكاديمية العسكرية المصرية للكلية الحربية، كلمة أشار فيها إلى حرص القوات المسلحة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة لإكساب الخريجين الخبرات العلمية والعملية التى تؤهلهم لأداء مهامهم على أكمل وجه، موضحًا أن الأكاديمية العسكرية المصرية تشهد تطورًا كبيرًا وغير مسبوقًا فيما يخص تطوير المناهج وأساليب الدراسة والتدريب العملى، مقدمًا التهنئة للخريجين، ومتمنيًا لهم التوفيق فى المستقبل، واختتمت الاحتفالية بتكريم الأوائل وإلتقاط الصور التذكارية. 

حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولي وزارة العدل.

الأكاديمية العسكرية المعينين بالهيئات القضائية القوات المسلحة

مواد متعلقة

الحصاد الأسبوعى لوزارة العمل.. الوزير يلقى كلمة أمام الرئيس لتجديد العهد بمواصلة التقدم فى مجال العمل

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

حصاد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فى أسبوع.. أبرزها اعتماد جدول الثانوية العامة

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

التحقيق مع متهم بالتعدي على سيدة بالسب أثناء استقلالها سيارة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل