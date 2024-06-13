برلمانى: رسائل مصر حاسمة وواضحة لوقف حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطينى

أكد النائب نادر يوسف نسيم، وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، أن رسائل مصر ومطالبها المستمرة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة جاءت واضحة تمامًا لإنهاء حرب الإبادة ووضع حد لهذه الحرب الوحشية وتداعياتها.



مدينة رفح الفلسطينية

وأشار وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر حذرت مرارًا من خطورة هذه الحرب وتبعاتها والتداعيات الجسيمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية، بما يعوق التدفقات الإغاثية التي كانت تدخل القطاع بشكل رئيسي من معبر رفح.

مجلس الأمن

وشدد عضو مجلس الشيوخ على إعلان الرئيس السيسي ترحيب مصر بقرار مجلس الأمن، الداعي للوقف الفوري والشامل والمستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح كل الرهائن والمحتجزين، وضرورة حماية المدنيين وعدم استهداف البنى التحتية أو موظفي الأمم المتحدة أو العاملين في القطاعات الطبية والخدمية في القطاع، موضحًا أن رسائل الرئيس كشفت كل مخططات الاحتلال وجرائمه داخل القطاع.

وأشار نائب بني سويف إلى دعوة الرئيس السيسي إلى إلزام إسرائيل بإنهاء حالة الحصار، والتوقف عن استخدام سلاح التجويع في عقاب أبناء القطاع، وتأمين الظروف اللازمة لتسليم وتوزيع هذه المساعدات.

واختتم أن ما يحدث في قطاع غزة جريمة سافرة بكل المقاييس، وكلمة الرئيس السيسي شددت على الموقف الصارم لمصر إزاء استمرار العدوان.

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" الإخبارية تقريرًا بعنوان نجاحات مصر في التعامل مع الأزمة بقطاع غزة.

وقالت القناة، في تقريرها: "نجاحات عديدة حققتها الدبلوماسية المصرية في التعامل مع الأزمة في قطاع غزة، فقد أسهمت المحددات التي رسمتها مصر لموقفها من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهد الكبير الذي بذلته بأشكاله المتعددة في تحقيق نجاحات مهمة حتى الآن".