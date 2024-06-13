الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة سوهاج تعلن فتح باب التقدم لمبادرة "سفراء الحوكمة"

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، عن فتح باب التقدم لمبادرة "سفراء الحوكمة"- دفعة الحكوميين 2024، والتي ينظمها المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وتستهدف جميع العاملين، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسان النعماني، أن هذه المبادرة الرائدة تأتي برعاية مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكلًا من الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادي، والدكتورة شريفة شريف عميدة  المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، مضيفًا أن المبادرة تستهدف بناء القدرات الوطنية ونشر الوعي بفكر وتطبيق الحوكمة، وذلك من خلال سلسلة من الدورات التدريبية وورش العمل، بالإضافة إلى مناقشة السياسات التمكينية والفرص والتحديات التي تواجه تطبيق الحوكمة، وتطبيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

وذكر الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن المبادرة تنقسم إلى مستويين، المستوى الأساسي: ويتضمن ٣ فيديوهات عن مبادئ الحوكمة الأساسية (أون لاين)، ويتعين على المتقدم اجتياز الاختبار (أون لاين) بعد المستوى الأول، والمستوى المتقدم ويتعين على المتدرب حضور 5 أيام عمل تدريب فعلي وورش عمل تدريبية، مضيفًا أن شروط الترشح أن يكون المرشح من العاملين في الجهات الحكومية فقط، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويفضل أن يكون المتقدم لديه خلفية عامة عن الحوكمة وأهميتها، وأيضًا الحصول على مؤهل عال مناسب، ويتعين على المتقدم إرفاق بيان الحالة الوظيفية مختوم من جهة العمل، والحصول على موافقة جهة العمل لحضور التدريب الفعلي.

وأضاف الدكتور حمدي حسانين عميد كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية ومدير مركز التنمية المستدامة، أنه يجب على المتقدم تسجيل مقطع فيديو لا تتجاوز مدته ثلاث دقائق مع مراعاة جودة الفيديو، ويتم رفعه على google drive أو من خلال اليوتيوب أو أي وسيلة مناسبة، ويجب أن يتضمن الفيديو الإجابة على الأسئلة التالية:
1- عرف نفسك موضحًا مؤهلاتك العلمية والعملية.
2-  ما هو هدفك الرئيسي للالتحاق بالمبادرة؟
3- هل مجال عملك مرتبط بتطبيق الحوكمة؟ هل تود إدراجها في مجال عملك مستقبلا؟
4- ماذا ستقدم لمجتمعك بعد اجتياز البرنامج التدريبي؟

يذكر أن آخر موعد للتسجيل ٣٠ يونيو ٢٠٢٤، وسيتم إرسال بريد الكتروني للمتدربين، يتضمن كافة التفاصيل، بالإضافة إلى خطاب يفيد ترشحكم لحضور التدريب لتقديمه.


للتسجيل في المبادرة من خلال الرابط 
https://forms.gle/jSYw58t8iTqbjjFaA
ثم التسجيل بمركز التنمية المستدامة على الرابط التالي
https://forms.gle/bQ1JtXnrkpg7EUgp9

أو زيارة المركز بالطابق الخامس – مبنى الخدمات – الحرم الجامعي القديم، وذلك لمتابعة المتقدمين من العاملين بالجامعة.
ولمزيد من المعلومات يرجي التواصل علي رقم 
01068388081

حسان النعماني المعهد القومى للحوكمة حسان الرئيس عبد الفتاح السيسي المبادرة السياسات التمكينية التنمية المستدامة

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