الخميس 13 يونيو 2024
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حفظ بلاغ سمية الخشاب ضد رامز جلال

سمية الخشاب ورامز
سمية الخشاب ورامز جلال

أمرت جهات التحقيق بحفظ البلاغ والشكوى المقدمة من الفنانة  سمية الخشاب، ضد رامز جلال مقدم برنامج المقالب الشهير، بسبب المشكلات التي تعرضت لها جراء مشاركتها ببرنامجه رامز جاب من الآخر، والمذاع على مدار شهر رمضان الماضي.

واتهمت سمية في بلاغها رقم 2796 لسنة 2024 بدائرة العجوزة رامز محمد جلال، بتعريض حياتها وحياة الآخرين للخطر، فيما دفع المحامي أشرف عبدالعزيز أمام جهات التحقيق، بانتفاء الاتهام الموجه له، مؤكدًا أن العمل لم يخرج عن أنه فكرة برنامج للمقالب في رمضان، ولم يحدث أي اعتداء على الضيوف أثناء تواجدهم مع الفنان رامز جلال.

وقالت سمية الخشاب في بلاغها، إنه تم الاتصال من البرنامج بالفنانة كونه برنامجًا حواريًا فقط دون أي تعرض لأذى أو هلع أو أي نوع من المقالب السخيفة الذي اعتاد على تقديمها، وأنه يريد فعلًا تغيير سياق البرنامج للحوارية فقط دون الأمور التي اعتاد على تقديمها السنوات السابقة، وتم الاتفاق معها على ذلك وأبلغتهم أنها متعلقة بأعمال أخرى لتجنب تعرضها لأي إصابات، وأنها في مرحلة "راكور"،  أي أنها متبق لها مشاهد أخرى بعمل فني متعاقدة عليه ولا يمكن تعرضها لأي شيء خطر حرصًا منها على هذا التعاقد الذي سوف يعرض بشهر رمضان.

وكشف البلاغ أنه بتاريخ 16-2-2024  قامت الطالبة بالذهاب لتصوير الحلقة وعند وصولها قامت بلقاء الفنان رامز جلال وقامت بمصافحته وكانت جميع الأمور تسير بصورة طبيعية وحوارية بحتة، دون أي أمر آخر، وقام بإبلاغها أنه سوف يقوم بفعل شيء والعودة لها مرة أخرى، وتركها للحظات لتفاجأ بسقوطها من الغرفة المتواجدة بها دون سابق إنذار أو أعذار، ودخولها على زلاقة أسطوانية متعددة الانحرافات وبها مواد سائلة تزود من سرعة الانزلاق حتى سقطت أرضًا على أرض صلبة، وعند ذلك شعرت بألم شدید وإصابة شديدة بقدمها وذراعها وكتفها، نتيجة هذا الفعل، وأبلغت المسئولين وبوقف البرنامج لإصابتها، وأن لديها تصوير مسلسل رمضاني آخر، ولا تريد إكمال الحلقة لإصابتها ولتجنب حدوث أي إصابات أخرى لكنهم امتنعوا عن إيقاف البرنامج.

جهات التحقيق البلاغ والشكوى الفنانة سمية الخشاب رامز جلال المحامي أشرف عبد العزيز

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