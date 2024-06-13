الخميس 13 يونيو 2024
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القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستكفي بمرور شاحنتين فقط من الغاز ويعيد الباقي إلى رفح

جريدة الدستور

قال رمضان المطعني، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، إن اليوم دخلت 182 شاحنة مساعدات و12 شاحنة وقود مقارنة بيوم أمس الذي لم يستقبل معبر كرم أبو سالم أي من هذه الشاحنات، ولكن منذ قليل أفرغت شاحنتان من الغاز داخل قطاع غزة وفي الانتظار عدد 8 شاحنات محملة بالقود وشاحنتين غاز مازالت في الانتظار حتى هذه اللحظة.

وأضاف المطعني، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه بحسب الشهدات الخاصة بسائقي هذه الشاحنات أن هناك ساعات انتظار طويلة ومن الممكن أن يكون في آخر اليوم تتبيًن الصورة أن تستكفي سلطات الاحتلال بمرور شاحنتين فقط من الغاز وعودة بقية الشاحنات مرة أخرى إلى رفح، مؤكدًا أن هذا هو المشهد المعتاد في الأيام الماضية.

وأوضح، انه منذ قليل كان هناك قرابة 10 شاحنات عادت محملة بالبضائع الخاصة بها إلى أدراجها مرة أخرى في محيط معبر رفح،  هذه الشاحنات كانت محملة ببعض المواد المعلبة سواء من الأسماك أو سواء من البقوليات، عادت الحمولة الخاصة بها مرة أخرى إلى رفح.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين مساعدات الغاز رفح الاحتلال

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