الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للاشهر الثلاث المقبلة

مرتبات
مرتبات

بعد تبكير صرف مرتبات شهر يونيو بحيث تكون قبل عيد الأضحى 2024 كان من اللازم أن يتم كذلك تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 حتى لا يتأثر العاملين والموظفين من طول الفترة الزمنية بين صرف الراتبين. 

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للأشهر الثلاث القادمة 

ننشر في التقرير التالي تفاصيل تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 والموعد الرسمي لصرفه. 

تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024

بالفعل وزارة المالية أعلنت عن تبكير صرف مرتبات شهر يوليو 2024 بحيث تبدأ من 18 يوليو 2024 وتكون متاحة في ماكينات الصراف الآلى وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية، ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و10 و11 يوليو 2024.

تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024

كذلك الحال بالنسبة لمرتبات أغسطس حيث تم تبكير صرف مرتبات شهر أغسطس 2024 بحيث  تكون متاحة  في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية بداية من 22 أغسطس 2024 ويكون صرف المتأخرات ايام 8 و11 و12 أغسطس 2024.

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024 لكل جهة حكومية بعد تبكير موعدها

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024

تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024

وبالفعل يتم أيضا تبكير صرف مرتبات شهر سبتمبر 2024 ويكون بداية من 22 سبتمبر وعلى مدار الأيام التالية متاحًا في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الحكومية ويكون صرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2024.

صرف مرتبات شهر يونيو 2024

مع العلم أن مرتبات يونيو 2024 ما زال متاح في ماكينات الصرف الآلي بعد تبكيره صرفه والذي بدأ من يوم 7 في الشهر ذاته وذلك بمناسبة السنة المالية 2023/2024 من جانب، ومن جانب آخر كي يستفيد به المواطنين قبل عيد الأضحى 2024. 

حيث يوافق عيد الأضحى 2024 الأحد 16 يونيو وتكون إجازته الرسمية مدفوعة الأجر حتى يوم الخميس 20 يونيو 2024، وتستغرق الإجازة كاملة بالعطلات الأسبوعية 9 أيام كاملة متصلة. 

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المالية: بدء صرف مرتبات يونيو للعاملين بالدولة.. اليوم

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بعد تبكير يونيو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للقطاع الحكومي

 

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بعد تبكير يونيو.. موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 للقطاع الحكومي

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