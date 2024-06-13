الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلاش دهون.. أكلات صحية في عيد الأضحي 2024

أكلات صحية
أكلات صحية

تبحث الكثير من الأمهات عن أصناف مميزة يمكن تحضيرها احتفالًا بـ عيد الأضحى المبارك 2024، لإسعاد أسرتها في إجازة العيد، ويمكنك تحضير طاولة مليئة بالأكلات الصحية واللذيذة مستخدمه اللحمة الحمراء خالية الدهن.

وللتسهيل عليكي، يرصد موقع “الدستور” في تقريره أكلات صحية في عيد الأضحى 2024 بالخطوات إحتفالًا بالعيد، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي.

txt

كيف يحتفل المسلمون فى جميع أنحاء العالم بعيد الأضحى؟

أكلات صحية في عيد الأضحى 2024

طريقة عمل الكبدة

يتم غسل الكبدة جيدًا بالماء، ومن ثم يتم تصفيتها جيدًا، ثم يتم وضع الكبدة في مزيج من الخل والليمون والملح والفلفل الأسود والشطة الحارة.

قومي بتقليب كل من الثوم والبصل معًا في مقلاة على النار، ثم تتم إضافة كل من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر ويتم المزج جيدًا.

توضع الكبدة في المزيج، ثم تضاف الطماطم المقطعة، ويتم التقليب على النار الهادئة، مع التقليب من آن لآخر لمدة 10 دقائق إلى تمام نضج الكبدة.

أكلات صحية في عيد الأضحي 2024

طريقة عمل الفتة

ابدائي في سلق اللحمة، ثم حضري الصلصة من خلال وضع السمن في حلة على النار، وحمري فيها ربع كمية الثوم المفروم مع خلطها بصلصة الطماطم، والفلفل والملح حتى يطهى جيدًا ويتسبك، ثم تحضير الأرز من خلال مزج الأرز المنقوع في كمية زيت في وعاء آخر نظيف على النار قبل أن يتغيّر لونه، وأضيفي كمية من مرق اللحمة عليه، مع إضافة القليل من الملح والفلفل حتى ينضج تمامًا.

وبعدها ضعي الخبز في صينية بالفرن بعد رشّه بملعقتين من السمنة، ثم يدخل الفرن حتى أن يتحمص، ثم قومي بعمل خلطة الثوم، وحمري الربع الثاني من الثوم في السمنة ثم ضيفي الخل، وكوب من مرقة اللحمة، وإضافة الملح والفلفل ويترك الخليط على النار إلى أن يبدأ بالغليان، وبعد ذلك ضعي الخبز المتحمص المقطع في إناء ثم شربيه بخلطة الثوم إلى أن يتشربها الخبز جيدًا.

أكلات صحية في عيد الأضحي 2024

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة

في حلة نضع السمنة أو اللية وزيت حتى يسخن ثم نضيف نص كمية الثوم ثم نشوحة، نضيف البصل ونشوحه حتى يذبل، نضيف عصير الطماطم، ثم نضيف اللحمة والبامية ونغلق ونهدي النار مع التقليب كل فترة، ونضيف الملح والفلفل والبهارات والسكر ونقلبهم ونضيف الشوربة ونتركهك حتى الغلي مرتين، ثم نضيف باقي الثوم ونقلبهم ونضع الطاجن فى الفرن سخن على الرف المتوسط وننركها حتى تستوي.

اقرأ أيضاً 

بالخل والثوم.. طريقة عمل فتة اللحمة في عيد الأضحى 2024

أكلات صحية في عيد الأضحي 2024
عيد الأضحى أكلات عيد الأضحي 2024 اكلات عيد الاضحى طريقة عمل الفتة طاجن بامية باللحمة طريقة عمل الكبدة

مواد متعلقة

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

حالة الطقس اليوم الخميس في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة

ستضمن النجاح.. 10 عادات صحية لـ طلاب الثانوية العامة 2024

أصاب المغنى كيفن جوناس.. معلومات عن سرطان الجلد

لماذا نحتفل باليوم العالمي للمتبرعين بالدم 2024؟

أخبار فاتتك|الأهلى يستعد لمواجهة فاركو وحزب الله ينفذ 19 عملية نوعية ضد إسرائيل

نصائح لاختيار اللحوم وطرق الحفظ الصحيحة

للتطويل والتكثيف.. طرق استخدام زيت الروزماري الصحيحة لنمو الشعر

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة ارتفاع درجات الحرارة إلى 72 درجة مئوية غدًا فى يوم التروية

أم تعثر على طفلتها جثة وشقيقها مصاب داخل مسكنهم فى الدقهلية

إجراءات من الصحة السعودية لمواجهة الإجهاد الحرارى فى الحج.. 72 درجة مئوية في بعض المواقع

"الأسماء اكتملت".. مصطفى بكرى يفجر مفاجأة عن التشكيل الوزارى الجديد وموعد أداء اليمين

تحدث 4 مرات.. ماذا قال "سفاح التجمع" أمام المحكمة؟

نبوءة مو.. هل يعتزل محمد صلاح اللعب الدولى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

التنمية جامعة.. “حان وقت الطبيعة”

صفاء النجار

دعانى لبيته «3»

د. محمد عفيفي

السينما المصرية والقومية «2-3»

ماجد حبته

صيف مصرى أكثر وحشية!

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل