بلاش دهون.. أكلات صحية في عيد الأضحي 2024

تبحث الكثير من الأمهات عن أصناف مميزة يمكن تحضيرها احتفالًا بـ عيد الأضحى المبارك 2024، لإسعاد أسرتها في إجازة العيد، ويمكنك تحضير طاولة مليئة بالأكلات الصحية واللذيذة مستخدمه اللحمة الحمراء خالية الدهن.

وللتسهيل عليكي، يرصد موقع “الدستور” في تقريره أكلات صحية في عيد الأضحى 2024 بالخطوات إحتفالًا بالعيد، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية كما ينبغي.

أكلات صحية في عيد الأضحى 2024

طريقة عمل الكبدة

يتم غسل الكبدة جيدًا بالماء، ومن ثم يتم تصفيتها جيدًا، ثم يتم وضع الكبدة في مزيج من الخل والليمون والملح والفلفل الأسود والشطة الحارة.

قومي بتقليب كل من الثوم والبصل معًا في مقلاة على النار، ثم تتم إضافة كل من الفلفل الأخضر والفلفل الأحمر ويتم المزج جيدًا.

توضع الكبدة في المزيج، ثم تضاف الطماطم المقطعة، ويتم التقليب على النار الهادئة، مع التقليب من آن لآخر لمدة 10 دقائق إلى تمام نضج الكبدة.

أكلات صحية في عيد الأضحي 2024

طريقة عمل الفتة

ابدائي في سلق اللحمة، ثم حضري الصلصة من خلال وضع السمن في حلة على النار، وحمري فيها ربع كمية الثوم المفروم مع خلطها بصلصة الطماطم، والفلفل والملح حتى يطهى جيدًا ويتسبك، ثم تحضير الأرز من خلال مزج الأرز المنقوع في كمية زيت في وعاء آخر نظيف على النار قبل أن يتغيّر لونه، وأضيفي كمية من مرق اللحمة عليه، مع إضافة القليل من الملح والفلفل حتى ينضج تمامًا.

وبعدها ضعي الخبز في صينية بالفرن بعد رشّه بملعقتين من السمنة، ثم يدخل الفرن حتى أن يتحمص، ثم قومي بعمل خلطة الثوم، وحمري الربع الثاني من الثوم في السمنة ثم ضيفي الخل، وكوب من مرقة اللحمة، وإضافة الملح والفلفل ويترك الخليط على النار إلى أن يبدأ بالغليان، وبعد ذلك ضعي الخبز المتحمص المقطع في إناء ثم شربيه بخلطة الثوم إلى أن يتشربها الخبز جيدًا.

أكلات صحية في عيد الأضحي 2024

طريقة عمل طاجن بامية باللحمة

في حلة نضع السمنة أو اللية وزيت حتى يسخن ثم نضيف نص كمية الثوم ثم نشوحة، نضيف البصل ونشوحه حتى يذبل، نضيف عصير الطماطم، ثم نضيف اللحمة والبامية ونغلق ونهدي النار مع التقليب كل فترة، ونضيف الملح والفلفل والبهارات والسكر ونقلبهم ونضيف الشوربة ونتركهك حتى الغلي مرتين، ثم نضيف باقي الثوم ونقلبهم ونضع الطاجن فى الفرن سخن على الرف المتوسط وننركها حتى تستوي.

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