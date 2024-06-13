الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تأكيدًا لـ "الدستور".. محمد صلاح العزب يعلن تعاقده على مسلسل "سفاح التجمع"

محمد صلاح العزب
محمد صلاح العزب

تأكيدًا لمّا نشره موقع وجريدة “الدستور”، شارك الكاتب والسيناريست محمد صلاح العزب، جمهور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة جديدة تكشف عن تعاقده على مسلسل جديد يحمل اسم “سفاح التجمع”.

وكان السيناريست محمد صلاح العزب، كشف  أمس الأربعاء، عن تحضيره لمسلسل يحمل اسم "سفاح التجمع" وأنه بالفعل شرع في التحضيرات وكتابة الحلقات بعدما تعاقد عليها الفنان حسن الرداد التي ستكون 8 حلقات، خاصة أن قضيته شغلت الرأي العام ولاقت اهتمامًا كبيرًا.

وقال العزب، لـ"الدستور":"أعمل حاليًا، على كتابة مسلسل سفاح التجمع وهو عمل ليس بالتوثيقي أو التسجيلي، إنما عمل درامي خيالي يستند للقصة الحقيقية، خاصًة أن هذه القصة حاليًا تهم الجمهور والرأي العام".

 

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

محمد صلاح العزب يكشف حقيقة تحضيره لـ"سفاح التجمع" (خاص)

 

موقع وجريدة “الدستور الكاتب والسيناريست محمد صلاح العزب السيناريست محمد صلاح العزب محمد صلاح العزب 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 مسلسل سفاح التجمع سفاح التجمع

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