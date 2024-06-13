البورصة تربح 23 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع

سجلت مؤشرات البورصة، ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الخميس -ختام تعاملات الأسبوع، مدعومة بعمليات شراء من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية والمستثمرين الأفراد العرب، فيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والمستثمرين الأفراد الأجانب والمصريين نحو البيع.



صعود مؤشرات البورصة بختام التعاملات

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة بختام التعاملات، نحو 23 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.793 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 27.6 مليار جنيه، تضمنت تعاملات في سوق السندات وصفقات نقل ملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 2.3 مليار جنيه.

وقفز مؤشر السوق الرئيسي "إيجي اكس 30" بنسبة 1.09 في المائة ليصل إلى مستوى 26417.6 نقطة، كمازاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس70" بنسبة 1.04 في المائة، ليصل إلى مستوى 5929.76 نقطة، شملت الارتفاعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقًا، والذي زاد بنحو 1.19 في المائة، ليصل إلى مستوى 8555.84 نقطة.