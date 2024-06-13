الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تستهدف تحصينات الاحتلال بقذائف ياسين

المقاومة الفلسطينية
المقاومة الفلسطينية

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هناك محورين من محاور القتال والمواجهات الآن في قطاع غزة، في مدينة رفح، التي تتعرض لعملية برية منذ أكثر من شهر، إضافة إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة غزة، وهي محور حي الزيتون.

وأضاف أبو كويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما جرى في المنطقة الغربية من مدينة رفح الليلة الماضية لا يمكن أن نقول إنه يؤشر على انتهاء العملية العسكرية المحدودة، التي قال الاحتلال إنه سيشنها في المنطقة الغربية وتحديدًا عند مفترق العلم، بدلالة أن هذه الآليات الإسرائيلية تراجعت باتجاه منطقة العزبة، إلا أنها ما بين فينة وأخرى تطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب المناطق الغربية من مدينة رفح.

وأوضح، أن الليلة الماضية، كانت ليلة عصيبة عاشتها المدينة على وقع القصف الجوي والمدفعي، وكذلك الزوارق الحربية التي أطلقت عددًا من قذائفها صوب المناطق الساحلية، لكن أيضًا المقاومة الفلسطينية في بيانات مقتضبة أشارت إلى أن المقاومين خاضوا اشتباكات مع آليات وجنود الاحتلال التي توغلت في المنطقة الغربية من المدينة وتحديدًا على مقربة من منطقة العلم.

وأشار إلى أن وصول الآليات الإسرائيلية إلى هناك وإطلاقها عشرات القذائف وكذلك فتح نيران أسلحاتها الرشاشة صوب المناطق الشمالية الغربية من المدينة وضع الآلاف من النازحين في دائرة الخطر رغم الحديث الإسرائيلي المسبق عن أن هذه المربعات السكنية تقع في إطار ما يسميها الاحتلال الإسرائيلي مناطق الخدمات الإنسانية أو المآوي الآمنة.

وتابع: "لكن وسط مدينة رفح أيضا وتحديدًا منطقة الشابورة شهدت في غضون الساعة الأخيرة اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال وقالت المقاومة، في أكثر من بيان، إن مقاتلها تمكن من استهداف آليات إسرائيلية عبر قذائف يحملها مقاتلها على الكتف وهي تعرف اليوم بقذائف الأر بي جي أو قذائف ياسين 105 وقذائف تي بي جي التي تستهدف تحصينات الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزوا في بعض المنازل.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين خان يونس قطاع غزة العملية العسكرية المقاومة الفلسطينية

مواد متعلقة

صفارات الإنذار تدوي في أكثر من 25 مستوطنة بالجولان وسهل الحولة والجليل الأعلى

مسئول أمريكى: وقف إطلاق النار فى غزة ليس كافيًا

إعلام إسرائيلى: إصابة شخص إثر سقوط قذيفة فى مستوطنة كاتسرين بالجولان

الكرملين: روسيا ستزيد تعاونها مع كوريا الشمالية ولا يجب لأحد الاعتراض

طلعة المَحمَل.. زكريات صناعة كسوة الكعبة في مصر على مدار عقود

"أمبرى": سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ شرق عدن

الكرملين: روسيا تراقب عن كثب اجتماع مجموعة السبع فى إيطاليا

الصحة الفلسطينية: 3 مجازر جديدة للاحتلال فى غزة خلال 24 ساعة

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

التحقيق مع متهم بالتعدي على سيدة بالسب أثناء استقلالها سيارة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل