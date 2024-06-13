القاهرة الإخبارية: المقاومة الفلسطينية تستهدف تحصينات الاحتلال بقذائف ياسين

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من خان يونس، إن هناك محورين من محاور القتال والمواجهات الآن في قطاع غزة، في مدينة رفح، التي تتعرض لعملية برية منذ أكثر من شهر، إضافة إلى المنطقة الجنوبية الشرقية من محافظة غزة، وهي محور حي الزيتون.

وأضاف أبو كويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن ما جرى في المنطقة الغربية من مدينة رفح الليلة الماضية لا يمكن أن نقول إنه يؤشر على انتهاء العملية العسكرية المحدودة، التي قال الاحتلال إنه سيشنها في المنطقة الغربية وتحديدًا عند مفترق العلم، بدلالة أن هذه الآليات الإسرائيلية تراجعت باتجاه منطقة العزبة، إلا أنها ما بين فينة وأخرى تطلق نيران أسلحتها الرشاشة صوب المناطق الغربية من مدينة رفح.

وأوضح، أن الليلة الماضية، كانت ليلة عصيبة عاشتها المدينة على وقع القصف الجوي والمدفعي، وكذلك الزوارق الحربية التي أطلقت عددًا من قذائفها صوب المناطق الساحلية، لكن أيضًا المقاومة الفلسطينية في بيانات مقتضبة أشارت إلى أن المقاومين خاضوا اشتباكات مع آليات وجنود الاحتلال التي توغلت في المنطقة الغربية من المدينة وتحديدًا على مقربة من منطقة العلم.

وأشار إلى أن وصول الآليات الإسرائيلية إلى هناك وإطلاقها عشرات القذائف وكذلك فتح نيران أسلحاتها الرشاشة صوب المناطق الشمالية الغربية من المدينة وضع الآلاف من النازحين في دائرة الخطر رغم الحديث الإسرائيلي المسبق عن أن هذه المربعات السكنية تقع في إطار ما يسميها الاحتلال الإسرائيلي مناطق الخدمات الإنسانية أو المآوي الآمنة.

وتابع: "لكن وسط مدينة رفح أيضا وتحديدًا منطقة الشابورة شهدت في غضون الساعة الأخيرة اشتباكات ما بين المقاومة الفلسطينية وجنود الاحتلال وقالت المقاومة، في أكثر من بيان، إن مقاتلها تمكن من استهداف آليات إسرائيلية عبر قذائف يحملها مقاتلها على الكتف وهي تعرف اليوم بقذائف الأر بي جي أو قذائف ياسين 105 وقذائف تي بي جي التي تستهدف تحصينات الجنود الإسرائيليين الذين يتمركزوا في بعض المنازل.