محافظ الإسكندرية يستقبل قنصل فرنسا ووفد من وكالة المدن والأقاليم المتوسطية

استقبل اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم بمكتبه، لينا بلان قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، برفقة وفد من وكالة المدن والأقاليم المتوسطية المستدامة (أفيتام) وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون ومناقشة مختلف المشروعات.

رحب المحافظ بالوفد في مدينة الإسكندرية، مشيدًا بقوة العلاقات بين محافظة الإسكندرية والقنصلية الفرنسية.

واستمع المحافظ إلى مقترح الوفد الفرنسي بإقامة مؤتمر لمدة أسبوع بمكتبة الإسكندرية فى أكتوبر المقبل والذى يهدف إلى دعم الإسكندرية في ملف البحر الأبيض المتوسط.

من جانبها، شكرت قنصل عام فرنسا والوفد المرافق لها لمحافظ على حسن الاستقبال، موضحين أن الغرض من الزيارة هو تعزيز العلاقات بين البلدين، والاستفادة من خبرات مصر بوجه عام والإسكندرية بوجه خاص في مجال مواجهة التغيرات المناخية.

وكان قد شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية امس فاعلية تنظيف شاطئ "سيد درويش"بمنطقة الأنفوشي، والتي شارك فيها طلاب المدارس الناطقة باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية، والطلاب من شباب المعهد الفرنسي.

وقدم المحافظ الشكر للقنصلية فرنسية والمعهد الفرنسي على هذه المبادرة فريدة التي تهدف إلى التصدى لتلوث البلاستيك وتعزيز التوعية بالممارسات المستدامة.

وأعرب اللواء محمد الشريف، عن سعادته بمشاركة طلاب مدارس الإسكندرية في تنظيف الشاطئ، لافتًا إلى أن مثل هذه الفاعليات تزرع روح الانتماء والمسئولية المجتمعية في نفوس أبنائنا.

ومن جهتها؛ أوضحت لينا بلان قنصل فرنسا بالإسكندرية أن تنظيم هذه الفاعلية يدل على اهتمام الدولة المصرية بالبيئة ووضعها ضمن أولوياتها، مؤكدة أن هناك تنسيق كبير بين القنصلية الفرنسية ووزارة البيئة ومحافظة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية؛ للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة.

ولفتت أن تنظيم هذه الفاعلية يؤكد على إدراك الأجيال الجديدة بأهمية الحفاظ على البيئة.

ومن جهته؛ دعا المحافظ جميع أهالي الإسكندرية وزوارها؛ للحفاظ على نظافة الشواطئ، وعدم إلقاء المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها وخاصة المخلفات البلاستيكية منها.

كما تفقد "الشريف" الرامب المخصص لذوي الهمم ودورات المياه والتجهيزات النهائية لاستقبال ذوي الهمم على الشاطئ.

IMG-20240613-WA0016

IMG-20240613-WA0017

IMG-20240613-WA0018