سر تعديلات حماس على مقترح هدنة غزة.. كواليس 48 ساعة من المفاوضات المكثفة

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن كواليس قرار حركة حماس بإضافة بعض التعديلات على مقترح الهدنة في غزة والذي جاء بعد إنقاذ جيش الاحتلال الإسرائيلي 4 محتجزين في غارة وحشية على رفح، حيث أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا من المدنيين الفلسطينيين.

وأبلغ قادة حماس الوسطاء العرب أنهم يريدون انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي المحاذية للحدود مع مصر بحلول نهاية الأسبوع الأول بعد توقيع الاتفاق، والانسحاب الكامل من غزة والإعلان عن وقف دائم لإطلاق النار قبل أن تفرج الحركة عن رهائن إضافيين في غزة خلال المرحلة الثانية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يجول في الشرق الأوسط هذا الأسبوع للترويج لاقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء إن الولايات المتحدة تتشاور الآن مع مؤيدين آخرين لخطة السلام حول ما يجب فعله بشأن مطالب حماس الجديدة.

48 ساعة من المباحثات.. ماذا حدث في تعديلات صفقة الهدنة؟

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أن هذه التعليقات أول رد فعل من بلينكن على رد حماس على الخطة التي روجت لها الولايات المتحدة، والتي تلقاها ليلة الثلاثاء خلال توقفه في عمان، الأردن، بعد أن نقلها كبير المفاوضيين في مصر إلى مساعديه.

وقال وسطاء عرب إنهم تلقوا ردًا أوليًا من حماس، يتضمن مطالبة إسرائيل بالانسحاب مبدئيا الممر الحدودي مع مصر الذي يسمى ممر فيلادلفيا ومعبر رفح الذي يعد نقطة العبور الوحيدة التي تربط غزة بدولة أخرى بخلاف إسرائيل.

وأضافت الصحيفة أنه على مدى الـ48 ساعة التالية، حاول الوسطاء إقناع المجموعة بتخفيف مطالبها، لكن موقف حماس أصبح أكثر تصلبا بعد عملية إنقاذ المحتجزين يوم السبت.

وقال مسؤول أمريكي إن العملية كانت مدعومة من قبل الجيش الأمريكي الذي قدم المعلومات الاستخبارية وغيرها من أشكال الدعم. ردًا على هذا الكشف، أعادت حماس إحياء مطلب آخر: أن تكون الصين وروسيا وتركيا ضامنة لأي صفقة إلى جانب الولايات المتحدة ومصر وقطر.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن 274 من سكان غزة استشهدوا خلال عملية الإنقاذ الإسرائيلية وأصيب نحو 700 آخرين جراء الغارات الجوية والقصف وإطلاق النار.

وأضافت الصحيفة الأمريكية، أنه في إطار اتفاق وقف إطلاق النار للإفراج عن هؤلاء الرهائن، طالبت حماس بالإفراج عن الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، وكان أحد المطالب الجديدة للحركة هو عدم السماح لإسرائيل باستخدام حق النقض ضد أي أسماء الأسرى الفلسطينين الذين تطالب حماس إطلاق سراحهم، وفقا للوسطاء العرب الذين تلقوا رد حماس.

كما أدى اقتراح حماس المضاد إلى خفض عدد المحتجزين الأحياء والأموات الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من 33 إلى 32 محتجز، وقالت حماس إن من بين السجناء الذين تقترح إطلاق سراحهم مروان البرغوثي، وهو سياسي فلسطيني.

وانتقد بلينكن قيادة حركة حماس لانتظارها 12 يوما للرد على اقتراح بايدن للسلام، قائلا "كلما استمر هذا الأمر، زادت المعاناة".

وفي هذه الأثناء، أطلق حزب الله وابلًا من الصواريخ على إسرائيل يوم الأربعاء بعد غارة إسرائيلية في جنوب لبنان يوم الثلاثاء أسفرت عن مقتل القائد طالب سامي عبد الله، أحد كبار أعضاء الميليشيا الذين قتلوا في الأشهر الثمانية الماضية.