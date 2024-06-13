«ناصا شوز» يقدم عروضًا حصرية لعملائه فى عالم "الصنادل" و"الأحذية"

يسعى ناصا شوز، أحد توكيلات الأحذية، لتقديم عروض حصرية لعملائه في فصل الصيف، وتشهد العروض العديد من السليبرات القديمة والأساليب الكلاسيكية والعناصر البارزة في عالم الأحذية من خلال ما طرحته علامات الأزياء الكبرى في عروضها لربيع وصيف 2024.

وقال مدير ناصا شوز إن "صندل ميلر" هو الأكثر ملاءمة مع ارتفاع درجة حرارة الطقس، بخلاف أنه يتماشى مع معظم أنواع الملابس، لأنه يجمع بين الموضة والاستخدام العملي، لأنه مصمم نعل داخلي مبطن وجلد ناعم ومحبب بالكامل يمكنه تحمل المجهود اليومي، كما يمثل جزءًا أساسيًا من إطلالة أنيقة للمرأة، مؤكدًا توافر كافة الأنواع والأشكال في فرعه الرئيسي في محافظة كفرالشيخ بمدينة دسوق استعدادًا للمصايف.

وأشار مدير ناصا شوز بأن "السليبر" هو أحد أهم الأحذية الصيفية التي يتم ارتداؤها في فصلي الربيع والصيف، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبالرغم من ذلك هناك الكثير من التصميمات التي لا تناسب حر الصيف، وبالأخص الأنواع المغلقة في مقدمة "السليبر"، بالإضافة إلى الخامات المصنوع منها والتي قد تؤثر على سلامة القدمين مع ارتفاع درجات الحرارة التي قد تؤدي إلى حدوث ألم في القدمين.

وكشف ناصا شوز عن نعال الشاطئ الخفيف يصنف بنعل أو"سليبر" للحمام، كما يعد من الأحذية الصيفية المفضلة للكثير بسبب ارتفاع درجة حرارة الطقس، كما يعمل يحافظ على ثبات القدم أثناء السير وتعرق القدم بسبب تصميمه من التتعرجات، بالإضافة إلى خفته وخامته التي لا تساعد على الانزلاق.