الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لست الكل.. أصناف حلويات احتفالا بأول أيام عيد الأضحى 

حلويات
حلويات

تبحث السيدات عن أصناف حلويات احتفالاً بأول أيام عيد الأضحى 2024، لإسعاد أفراد أسرتها، بالوصفات اللذيذة والصحية، وأيضاً تحضيرها لعزومات العيد وتهنئة الأقارب والأصدقاء بالعيد.

ويمكنك الأن تحضير أشهى الحلويات لأسرتك إحتفالاً بعيد الأضحى المبارك 2024، وإليكم التفاصيل وطريقة التحضير بخطوات بسيطة.

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أصناف حلويات في عيد الأضحى 2024

كيكة إسفنجية

تتمثل المكونات في كيكة إسفنجية، كيلو فراولة، كريم خفق، صوص شكولاتة، مع بعض الحلوى للتزيين من الأعلى.

خطوات التحضير، في البداية تغسل الفراولة جيداً، وتقطع نصفين بالعرض، ثم بعد ذلك تقسم الكيكة الإسفنجية من المنتصف إلى طبقتين متساويتين.

تدهن الطبقة الأولى من الكيكة بالكريم شانتيه، ويوزع عليها شرائح الفراولة، ثم توضع الطبقة الثانية من الكيكة فوقها، بعد ذلك تغطى الكيكة بالكامل بالكريم شانتيه، مع مراعاة أن تكون طبقة الكريم شانتيه متساوية أعلى الكيكة وعلى الجوانب، ويمكن إستخدام انواع مختلفة من الفواكه.

حلويات احتفالا بأول ايام عيد الأضحى 

كيكة كريم الكراميل

نخفق البيض في وعاء عميق باستخدام مضرب كهربائي على سرعة متوسطة، بعد ذلك نضيف الفانيليا والسكر البودرة مع الاستمرار في الخفق حتى تتجانس المكونات، ثم نضيف الحليب والزيت لخليط البيض مع الاستمرار في الخفق.

نخلط الدقيق مع البكينج بودر، ونضيفه للخليط تدريجيًا ونستمر في الخفق من أجل تجانس المكونات، ثم نصب خليط الكيك فوق خليط الكريم ونوزعه بالتساوي في قالب الكيك.

نضع قالب الكيك في الفرن لمدة ساعة أو حتى تمام النضج، ثم نتركه ليبرد خالص، وبعد ذلك نضعه في الثلاجة حتى يتماسك الكريم كراميل.

حلويات احتفالا بأول ايام عيد الأضحى 

كوكيز الزبيب والشوفان

المقادير: كوب ونصف شوفان، 2 موز، 2 ملعقة قرفة، نصف كوب زبيب، ربع ملعقة ملح.
طريقة العمل: بعد تسخين الفرن على درجة حرارة 120، يتم مزج الشوفان والملح والقرفة، وامزج معه الموز ويتم تشكيل الكوكيز ومن ثم وضعه في صينية وفرن ولمدة 25 دقيقة وبالهنا والشفا.

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حلويات احتفالا بأول ايام عيد الأضحى 
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