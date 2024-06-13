الخميس 13 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الخزانة الأمريكية: مصادرة الأرصدة الروسية أمر قانوني

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت لويز يلين، أن مصادرة الأرصدة الروسية أمر قانوني ونتطلع للحفاظ على وحدة الحلفاء لاتخاذ إجراء مشترك؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".
 وأعلنت الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على مواصلة مجهودها الحربي في أوكرانيا.

 روسيا تعلن عن تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ خلال المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ خلال المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية ضمن تدريبات على كيفية نشر أسلحة تكتيكية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

القاهرة الإخبارية الخزانة الامريكية الأرصدة الروسية مصادرة أمر قانوني الحلفاء وحدة الحلفاء

مواد متعلقة

مسئول أمريكى: وقف إطلاق النار فى غزة ليس كافيًا

إعلام إسرائيلى: إصابة شخص إثر سقوط قذيفة فى مستوطنة كاتسرين بالجولان

الكرملين: روسيا ستزيد تعاونها مع كوريا الشمالية ولا يجب لأحد الاعتراض

طلعة المَحمَل.. زكريات صناعة كسوة الكعبة في مصر على مدار عقود

"أمبرى": سفينة تجارية أبلغت عن إصابتها بصاروخ شرق عدن

الكرملين: روسيا تراقب عن كثب اجتماع مجموعة السبع فى إيطاليا

الصحة الفلسطينية: 3 مجازر جديدة للاحتلال فى غزة خلال 24 ساعة

محلل اقتصادي: الرئيس السيسي يستهدف ضم شرائح جديدة تحت مظلة الحماية الاجتماعية

الأكثر قراءة

عاجل|الأجانب على أبواب الرحيل عن الأهلى.. "ضوء أخضر" من كولر

قبلات ورقص.. سلمى أبو ضيف تحتفل بعقد قرانها على طريقتها الخاصة (صور)

محافظ الغربية يتابع الحملة المكبرة لإزالة برج سكني مكون من 14 طابقا بشارع البحر

بعد اعترافه بمعاشرة جثث ضحاياه.. رد فعل غريب من "سفاح التجمع" في المحكمة

التحقيق مع متهم بالتعدي على سيدة بالسب أثناء استقلالها سيارة

عاجل.. نتنياهو يحاول أن يراوغ ويكسب الوقت على أمل عودة رفيقه ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

جرس الفسحة ضرب ضرب

حسين دعسة

دخل حزب الله المسار الطويل.. حرب وحديث اخر

أحمد الصغير

وهل تستحق مصر كل ما فعلناه بها؟! (ردًا على مقال هل تستحق مصر الفقر؟!)

ماجد حبته

سبعة لقاءات.. وقمة ثلاثية

صفاء النجار

دعانى لبيته «2»

محمد العسيري

ما حدش طايق حد

مدحت بشاى

الحكيم.. وجدوى الكتابة

صفاء النجار

دعانى لبيته «1»

صور

تحد وإصرار.. فرحه طلاب الثانوية العامة بـ "الإحصاء"

ندوة مجلس نقابة الصحفيين مع رؤساء مجالس إدارة وتحرير الصحف القومية

لحظات مميزة.. خالد النبوى وابنه فى العرض الخاص لمسرحية "أهل الكهف"

محطة تل أبيب

المزيد

البنتاجون: الرصيف البحري بغزة استأنف عملياته بعد توقف بسبب أمواج البحر الهائجة

اليوم الـ251 من العدوان.. الاحتلال الإسرائيلى يكثف القصف العشوائى بالنصيرات وغزة ورفح

ردًا على اغتيال أبو طالب.. حزب الله يتعهد بتكثيف هجماته على إسرائيل