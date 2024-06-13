الخزانة الأمريكية: مصادرة الأرصدة الروسية أمر قانوني

أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت لويز يلين، أن مصادرة الأرصدة الروسية أمر قانوني ونتطلع للحفاظ على وحدة الحلفاء لاتخاذ إجراء مشترك؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وأعلنت الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات على أكثر من 300 فرد وكيان يساعدون روسيا على مواصلة مجهودها الحربي في أوكرانيا.

روسيا تعلن عن تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ خلال المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تنفيذ إطلاق إلكتروني للصواريخ خلال المرحلة الثانية من مناورات القوات النووية غير الاستراتيجية ضمن تدريبات على كيفية نشر أسلحة تكتيكية، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.