الخميس 13 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة من مشعر عرفات

قطار المشاعر المقدسة
قطار المشاعر المقدسة من مشعر عرفات

أعلن مدير العلاقات العامة بخطوط السكك الحديدية في السعودية "سار"، خالد الفرحان، اليوم الخميس، انطلاق أولى رحلات قطار المشاعر المقدسة من محطة مشعر عرفات لخدمة ضيوف الرحمن في أداء مناسكهم بموسم حج هذا العام، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يخدم قطار المشاعر خلال موسم الحج هذا العام أكثر من مليوني حاج يتم خلالها نقلهم بين محطاته التسعة في منى وعرفات ومزدلفة.

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وقال الفرحان - في تصريحات خاصة لقناة "الإخبارية السعودية": "إن خطة تشغيل موسم الحج هذا العام،ستشهد أكثر من ألفي رحلة يتم خلالها نقل أكثر من مليوني راكب في خمس حركات مختلفة، ترتبط كل واحدة فيهم بحركة النسك، بدءا من الحركة الأولى التي انطلقت اليوم، ثم تبدأ الحركة الثانية بانتقال الحجاج من مشعر منى إلى مشعر عرفات، والحركة الثالثة بنقل الحجاج باتجاه مشعر مزدلفة، ثم بعد ذلك العودة إلى مشعر منى ورمي الجمرات، لتبدأ الحركة الأخيرة في يوم التشريق، والتى تشمل نقل الحجاج من وإلى منطقة الجمرات". 

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7500 شخصا مدرب لخدمة حجاج بيت الله

أضاف أنه تم توظيف أكثر من 7500 شخصا مدربا لخدمة حجاج بيت الله الحرام في هذا الموسم، يتحدثون أكثر من 7 لغات، وقادرون على التعامل مع الحجاج بشكل احترافي وإدارة حركة الحجاج إلى المحطات وركوبهم ومغادرتهم القطار، مؤكدا أن قطار المشاعر المقدسة سيسهم فى إزاحة أكثر من 50 ألف حافلة من الطرق أثناء الحج، وتسهيل مهمة الحجاج فى تنقلاتهم بين مختلف المشاعر واختصار المسافات. 

ودعا الفرحان، الحجاج بضرورة التعاون مع القوات الأمنية داخل المحطات والالتزام بكافة التعليمات الصادرة من وزارة الحج لعملية تفويجهم بشكل سلس وسريع.

مدير العلاقات العامة بخطوط السكك الحديدية سار خالد الفرحان خطوط السكك الحديدية في السعودية موسم الحج ضيوف الرحمن منى وعرفات ومزدلفة حركة النسك منطقة الجمرات

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